確定藍白合 竹縣議員補選 成藍綠對決

新竹縣議員第7選區補選登記昨天截止，原本傳出可能藍綠白三腳督，最後確定確定藍白合，選戰將成國民黨芎林鄉民代表會副主席陳星宏對上以無黨籍參選的民進黨籍鄉代彭信康，這場藍綠對決結果將在6月1日投票後出爐。

此次補選，民眾黨主席柯文哲1日特地拜會芎林鄉民代表會，與劉名揚、陳星宏等人協商。劉名揚表示，他與陳星宏是多年好友，不希望為了選舉撕破臉，希望此次補選能作為藍白合示範區，更希望芎林鄉代會能夠更團結。

陳星宏前天由國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、芎林鄉長黃正彪等人陪同登記參選。對於藍白和，他昨天表示「這是最好的結果」，距離投票只剩不到1個月時間，雖然芎林政治版圖藍大於綠，但不會輕視對手，會持續努力。

彭信康前天在民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方及同黨民代的陪同下，以無黨籍的身分登記參選。對於藍白合成定局，彭信康強調，會努力到最後一刻，堅持騎單車跟鄉民拜票，希望能夠為綠營再贏下一席議員，為芎林、為新竹爭取更好的建設與發展。