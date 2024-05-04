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震不停 雪霸公園青年營安全遭疑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
雪霸國家公園管理處安排青年攀登雪山東峰，體驗人生的第一座百岳。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處安排青年攀登雪山東峰，體驗人生的第一座百岳。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處將在暑假辦理「Youth Camp探索營隊」，帶民眾上山體驗露營、野炊和攀登雪山東峰，但由於0403強震剛滿一個月，至今餘震不斷，內政部國家公園署都呼籲民眾近期應遠離山區、暫緩進入國家公園登山步道，引發外界疑慮，擔心安全問題；雪管處表示，雪山東峰步道近期勘查並無毀損，活動前會再留意，確保安全無虞。

「Youth Camp探索營隊」將於7月16至18日、7月30日至8月1日、8月14至15日分三梯次舉行，對象為高中及大專以上學生，活動地點包括武陵、雪見和觀霧，依地點生態特性規畫有露營、野炊、攀樹、生態調查和攀登雪山東峰等體驗課程。

不過，0403地震在苗栗山區也傳災情，泰安苗62線在事發當下也有3輛汽車被落石擊中，雖未傳傷亡，也讓人心有餘悸，尤其餘震不斷，除了知名登山好手、醫師王士豪呼籲「10月前不要爬高山」，國家公園署考量餘震不斷與強降雨也特別呼籲「近期應遠離山區水域，非必要暫緩進入國家公園登山步道或從事水域活動」。

雪管處副處長許嘉祥則說，青年營已辦16年，學生安全一直是首要考量，觀霧與雪見梯次均未規畫登山，武陵梯次則在活動第2天攀雪山東峰，該步道在地震、大雨都未受破壞，是安全登山路線。

苗栗縣議員劉美蘭則說，近來雨勢在泰安苗62線道路出現落石砸車意外，不過通往雪見的2條路線都通暢，探索營在雪見遊憩區活動應很安全。

國家公園 雪山 餘震

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