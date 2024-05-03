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另類光明燈！苗栗市路燈認養率破6成 年收近250萬元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業，去年苗栗市路燈認養率超過6成，市長余文忠期盼各界能持續響應，讓苗栗市的街道更明亮、安全，喚起更多人關注公共設施的維護，共同為節能減碳、愛地球目標來努力。

余文忠表示，苗栗市現有路燈約8420盞，每年路燈電費支出達575萬元左右，去年認養數為4965盞，認養總金額248萬2500元，這筆愛心認養路燈的善款將專款專用，作為繳納電費和節能燈具汰換之用。

他強調，認養路燈是回饋及善心的表現，除維護公共安全讓夜歸市民能平安回家，照亮自己也照亮別人，更有活化街景、亮化城市的效果，希望透過市公所、各里辦公處及社區宣導，讓公共設施全民維護的觀念落實，未來市公所會朝設置智慧型路燈方向努力，讓道路更安全。

市公所公園路燈管理所表示，去年市內路燈約8000盞，認養率超過六成，包括長春石化、大千綜合醫院、泳紳企業、大苗栗建設等企業的愛心不落人後，常年支持認養路燈200盞以上；另外中苗里長邱信雄、苗栗縣不動產開發商業同業公會、威勝營造、宏傳建設開發、冠翔營造等企業也都認養100盞以上，感謝各界愛心一同照亮了苗栗市的街道。

苗栗市認養路燈每盞1年500元，可自行指定認養「地點」及「盞數」，市公所歡迎各機關團體、公司行號及民眾踴躍認養路燈；有意認養路燈只要填妥家戶宣傳認養單，就近委託里鄰長或逕洽市公所辦理登記即可；認養完成後會依認養人意願張貼有認養人名號的喜龍圖樣貼紙，黏貼在路燈桿上，認養200盞以上，會另外製作大型燈箱表達感謝。

苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所今天辦「認養路燈」啟動儀式並表揚認養人和認養企業。圖／苗栗市公所提供

愛心 苗栗市 認養

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