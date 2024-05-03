只聞樓梯響？桃園議員批第二行政園區淪炒地皮工具

桃園2014年12月升格直轄市後新增18個一、二級機關，市府大樓辦公空間不敷使用，每月得花181萬元租辦公廳舍，房租至今花費2.1億元，不分黨派議員都催促市府盡快催生第二行政園區，甚至有議員批相關規畫至今只聞樓梯響，只有房價漲，園區議題淪為炒房工具。桃園副市長蘇俊賓強調相關規畫有在進行，但內容還未成熟，尚須審慎評估。

桃園升格之後，市府歷經數次組織調整，目前比升格前多了青年局、體育局、捷運工程局和婦幼發展局4個一級機關，另新增住宅發展處、建築管理處等14個二級機關，由於市府大樓空間有限，不得不向其他公部門借用廳舍，甚至向民間承租。

許多局處因為辦公空間不足遷至風禾公園、舊桃園地院和農水署桃園分署舊址，經發局更分桃園區縣府路、春日路和成功路3地辦公，民眾洽公相當不便；桃市府在鄭文燦任內曾花300萬元規畫第二行政園區，但至今沒有下文，令不少議員關切。

民進黨議員余信憲指出，市府目前有12個局處向民間租空間辦公，1年房租大約2千萬元，升格至今已花2億元，租賃等於要一直付出，第二行政園區若不盡早規畫推動，這項成本只會持續增加。

無黨籍議員謝美英指出，中壢青埔2018年還找得到一坪不到30萬元建案，後來一度傳行政第二園區在青埔，房價水漲船高，加上近年大型賣場、商城及購物中心進駐，現在最高喊到一坪70多萬元；謝美英與國民黨議員黃婉如都呼籲不要讓園區規畫淪為炒地皮的工具，議員黃敬平也建議大方向要盡快決定。

桃園市副市長蘇俊賓表示，第二行政園區目前規畫還不成熟，落腳處未定案，用地選擇不宜透露太多，否則只會徒增困擾；秘書處長于建國說，園區曾考慮桃園區中路整體開發區、捷運綠線G12站周邊範圍和中壢青埔，但沒有定論，前朝的規畫案也只有遷至何處，未評估原址後續使用規畫及區域發展，新的規畫會把此部分納入，因此還需要時間。