快訊

老公婚後1習慣讓妻沒安全感 大嘆「越看他越討厭」想離婚

東京燒肉店顧客「脫褲對酒杯解放」荒唐影片瘋傳 網友嚇傻：根本恐攻

桃園鐵路地下化4段將動工 桃園車站排定7月1日

中央社／ 桃園3日電

行政院副院長鄭文燦今天說，桃園鐵路地下化中壢車站段、中原車站段、中路車站段和桃園車站段，預定5月30日到7月1日間動工，桃園車站排在7月1日，屆時他會來參加動工典禮。

鄭文燦今天至桃園視察「桃園鐵路地下化及捷運綠線G07站共構」和「廣一停車場」。

鄭文燦致詞時表示，桃園捷運綠線即將進入藝文特區、到達桃園車站，桃園車站是捷運綠線、桃園鐵路地下化，及未來捷運棕線的共構轉乘車站，未來是交通樞紐也是商業中心，是很重要的車站。

鄭文燦說，桃園鐵路地下化綜合規劃總經費1048億元，機電等標案都已經發包、進行，近18公里的範圍有8個車站，1個車站1個標，目前平鎮段已經動工。

鄭文燦說，感謝交通部和鐵道局，在3月決標了4個標案，包括中壢車站段、中原車站段、中路車站段和桃園車站段，預定5月30日到7月1日間動工，桃園車站段的動工是排在7月1日，屆時雖然他會在別的單位服務，但還是會來參加動工典禮。

鄭文燦也說，另外3個標案，包括內壢段、鳳鳴段和桃園醫院段，因為期程上稍微有一點彈性要錯開，所以要等第2階段再來發包動工；希望讓桃園的進步能夠一段一段、一步一步實現。

針對廣一停車場工程，桃園市政府盼中央補助新台幣3.5億元，鄭文燦則現場宣布補助2.8億元，他說，經交通部盤點前瞻計畫相關工程剩餘經費，其他單位還沒發包的尚有2.8億元，將全部補助廣一停車場工程。

桃園 鄭文燦 鐵路地下化

延伸閱讀

桃園廣一停車場鄭文燦拍板補助2.8億 市府立委反映不一

台中會展中心西側館 中央拍板編列60億元興建

振興花蓮觀光 鄭文燦：6月啟動旅遊補貼

台中火鍋之約！鄭文燦「這舉動」讓食安人員窩心 盧秀燕稱歡迎再來

相關新聞

古蹟都敢偷！新竹市鄭用錫墓前生羊首遭「砍頭」偷走

國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首今天上午傳出遭人破壞竊取的離譜事件，羊首被砍斷不翼而飛，新竹市文化局接獲通報後，立即趕抵現場...

台水蓋龍潭三坑加壓站 居民撒文宣喊「用生命去抗議」

桃園龍潭第二原水抽水站至三坑抽水站因地勢問題，導致管壓大且經常破損，加上已用40多年，去年1月7日更爆管淹水，台灣自來公...

桃園廣一停車場鄭文燦拍板補助2.8億 市府立委反映不一

行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、桃園市長張善政今天下午到桃園捷運綠線G07站，與台鐵鐵路地下化桃園站共構工程現勘工程...

新竹馬偕地下停車場8月將啟用 周日起刨鋪道路重塑市容

新竹市馬偕地下停車場歷經3年施工，預計今年8月底前完工啟用，新竹市府逐步恢復地面層景觀及人行道，預計5、6日針對停車場四...

又停電…桃園中壢4995戶今天下午受影響 台電持續搶修

又停電，桃園中壢今下午1時33分許，因架空電纜故障饋線跳脫，造成4995戶受影響，截至下午今2時3分許，已轉供復電494...

桃園汙水新接管冠全國 非都住戶要自費接管？市府說明

桃園市汙水下水道去年完成用戶接管2萬7112戶，新接管戶全國第一，民眾感受到接管後的方便，連帶加速接管率。市議員徐玉樹表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。