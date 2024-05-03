古蹟都敢偷！新竹市鄭用錫墓前生羊首遭「砍頭」偷走

國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首今天上午傳出遭人破壞竊取的離譜事件，羊首被砍斷不翼而飛，新竹市文化局接獲通報後，立即趕抵現場，不解為何有人要偷石像，已通報鄭氏族人、文化部，並向警方報案要抓出凶手。

新竹市文化局表示，未來石像生羊首修復方式，將與主管機關文化部、鄭氏族人共同討論研商確認，不過目前尚未鎖定特定嫌犯，不了解嫌犯動機，毀損古蹟行為已觸犯文資法第103條，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金。

鄭用錫墓於1985年即被指定為古蹟，是清領時期當時墓塋興建的範例，並可與洋人興建墓的形式作比對，極為珍貴，外觀呈橢圓形，墓碑為盔頂形，由3片花崗石拼成，額刻「浯江」地望，左右拱以雙夔紋飾，碑文為「清賜進士出身賞戴花翎禮部副郎晉封通奉大夫祉亭顯考鄭公塋」，為其一生的功績留下說明。

文化局指出，遭破壞竊取的石羊首雕刻細緻精美，墓前石像自內而外依次為石人、石馬、石羊、石虎以及石望柱等各一對，石望柱還刻著轉錄自咸豐元年閩浙總督王懿德所贈的柱帖，頗具有歷史價值，這座墓地背山面水、居高臨下、規模寬宏，是台灣官墓的佳構之一。