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國定古蹟石像生羊首遭竊 竹市府依違反文資法告發

中央社／ 新竹市3日電

新竹市文化局今天表示，進行例行訪視巡查時發現國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首遭到破壞竊取，已報案並依違反文資法告發，將移請地檢署偵辦。

國定古蹟分區專業服務中心今天通報，進行例行訪視巡查發現國定古蹟鄭用錫墓前石像生羊首遭到破壞竊取，文化局派員至現場查看拍照記錄，並通報鄭氏族人、文化部（國定古蹟主管機關）與報案，依違反文資法告發，移請地檢署偵辦。

文化局向中央社記者表示，目前還未找到行為人，但毀損古蹟行為已觸犯文資法可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，至於未來石像生羊首修復方式，將與文化部、鄭氏族人共同討論研商。

文化局指出，鄭用錫墓外觀呈橢圓形，墓碑為盔頂形，由三片花崗石拼成，而在墓前的石象生自內而外依次為石人、石馬、石羊、石虎以及石望柱等各一對，雕刻細緻精美，石獸樸實可愛，具有歷史價值，是台灣官墓的佳構之一。

國定古蹟 文化局 文資法

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