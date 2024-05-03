桃園汙水新接管冠全國 非都住戶要自費接管？市府說明

桃園市汙水下水道去年完成用戶接管2萬7112戶，新接管戶全國第一，民眾感受到接管後的方便，連帶加速接管率。市議員徐玉樹表示，過去有些住家因為政府宣傳、溝通之間的認知有落差，不願意接管，現在可以接受，市府應該排期程施工，不能不管。

水務局表示，確實有民眾過去因為水汙下水道接管要拆除部分違建，不願意接管，因此即使同一條巷道10戶只有1、2戶不願意，也沒辦法幫其他同意的住家接管；現在如果全部同意接管，只要是都市計畫範圍內的住戶，市府都可以安排免費施工。

水務局說明，汙水下水道用戶可以免費接管，是因為內政部營建署有補助，有接管需求的住戶如果在非都市計畫土地，營建署原先也有補助，但是各縣市都在爭取，目前非都接管的經費用完了，市府因此沒受理接管申請。

徐玉樹認為，不能因為民眾原先不接管，現在要接管就以沒經費為由拒絕，市府要改善生活排放水品質減輕環境汙染，就要設法再向中央爭經費，否則民眾無法負擔數十萬元甚至上百萬元的費用。水務局表示，非都接管的成本確實高，會向營建署反映爭取補助。