又爆食安問題！新竹1名莊姓男子用外送平台訂了連鎖牛排「小時厚」餐點，吃到一半覺得口感不對，吐出來一看發現自己竟然吃到菸蒂，讓他一整天都在反胃。店家發出道歉聲明，表示將暫停營業進行清潔，並對員工進行教育訓練。

新竹1名莊姓男子在臉書社團「新竹人新竹事」發文表示，5月1日透過外送平台向連鎖牛排「小時厚」湖口忠孝店訂了雞腿排餐，吃到一半突然覺得嘴裡有異樣口感，特地多咀嚼幾下，卻發現有菸味傳出，連忙吐出來，發現竟然是一截菸蒂，讓他一整天都在反胃。

原PO並補充，根據忠孝店林姓主管說明，之前也發生一樣的案例，這並不是個案，「我不懂這種餐廳的食安管理」。

網友紛紛氣憤表示，「超級噁心」、「邊煎牛排邊抽菸吧」、「有些店家真的邊抽菸邊料理，遇到這種我看到，都不會再去了」，也有人建議，「直接打去衛生局，請衛生局人員到場稽查環境開罰單，多罰幾次才會改善」。

事發店家則在臉書上公開道歉，表示對於員工的行為疏於管理，導致顧客使用外送平台購買的餐點內發現菸蒂一事，深感抱歉及深刻的檢討。目前已調閱監視器畫面，積極的調查此事，釐清事件的真相，也會再加強教育訓練。

小時厚總部也發出道歉啟事，對該店進行停業再教育與罰款懲處，並為了確保今後不再發生任何相關事件，將會針對全台門市的作業程序與員工訓練做更完善的制度，確立產品與環境符合最高的衛生標準。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康