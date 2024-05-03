聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園盤點 規畫蓋第2巨蛋

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立體育館啟用逾30年，因為實務上難符合大型運動競賽與演唱會所需，如「消失的巨蛋」，多名議員籲加強整頓，並跟進其他直轄市規畫新巨蛋。體育局回應，市立體育館使用比率已提高至6成，後續館內設備會整修更新，也不排除興建第2座巨蛋體育館，地點正盤點中。

桃園市立綜合體育館1993年完工啟用，約可容納1.1萬人，曾辦理國內運動賽事、演唱會、總統就職典禮，如今跟不上時代變化，不僅燈光會「吃球」，職籃場地須「切半」，出入口也無法運進大型舞台設備，長年多為法會和賣場使用。

體育局昨天到市議會工作報告，市議員李宗豪說，桃園巨蛋整體建物老舊，內牆磁磚劣化脫落、外部結構鏽蝕也影響美觀，現在雖然作為職籃球場，但是經常接到民眾反映臨場感不足，觀賽效果有待加強。

市議員林政賢認為，桃園有必要再爭取蓋1座大巨蛋，為更多的國際賽事與演唱表演活動做準備，地點可設在規畫中的桃園體育園區。市議員魏筠則表示，桃園巨蛋接近未來捷運棕線車站，很有發展潛力。

體育局長許彥輝回應，體育館近5年整體使用率從最低15%提升到60%，體育賽事使用率也從最低37%提升到55%。市府不排除興建大巨蛋綜合體育館，現在已在盤點合適區位、初步規畫選址，區位環境影響、交通安全、都市計畫及容納人數都會納入研議，並分階段整體評估。

桃園 議員 體育

延伸閱讀

曾辦賽事、演唱會…桃園巨蛋如今老舊不堪形同「消失」 體育局這樣說

桃園重要幹道家具行旁藏「天九牌賭場」 警破門逮捕70餘人

中央撥補台電1千億 桃園市長張善政：好事、但非長久之計

桃園又停電這兩區4天中兩天 張善政：新政府要虛心檢討

相關新聞

台水老街蓋加壓站 三坑里民反彈

桃園市去年1月龍潭三坑抽水站爆管淹水，造成南桃園30多萬戶大停水，台灣自來公司今年選定在三坑老街永福段興建三坑中繼加壓站...

高虹安上任1年半 2教育處長離職

新竹市政府教育處長陳木金因健康因素，前天向市長高虹安請辭獲准，13日將轉任市府顧問，協助市府教育政策規畫與推動。陳木金昨...

桃園盤點 規畫蓋第2巨蛋

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立體育館啟用逾30年，因為實務上難符合大型運動競賽與演唱會所需，如「消失的巨蛋」，多名議員籲加強...

竹市教育處長請辭 綠議員稱「時機敏感」：把燙手山芋丟給代理處長

新竹市教育處長陳木金，去年8月獲市長高虹安延攬借調出任教育處長，但他今天受訪時透露，因和綠營議員於教育政策溝通上產生落差...

歷經4次說明會 台水蓋龍潭三坑加壓站地點選擇仍引地方不滿

桃園市去年1月7日龍潭三坑抽水站爆管淹水，造成南桃園30多萬人大停水，台灣自來公司選定龍潭區三坑老街永福段用地興建三坑中繼...

曾辦賽事、演唱會…桃園巨蛋如今老舊不堪形同「消失」 體育局這樣說

俗稱桃園巨蛋的市立體育館啟用逾30年，不只磁磚掉落、結構鏽蝕、聯外交通不便，也難符合大型運動競賽與演唱會所需，宛如「消失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。