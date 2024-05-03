桃園盤點 規畫蓋第2巨蛋

俗稱「桃園巨蛋」的桃園市立體育館啟用逾30年，因為實務上難符合大型運動競賽與演唱會所需，如「消失的巨蛋」，多名議員籲加強整頓，並跟進其他直轄市規畫新巨蛋。體育局回應，市立體育館使用比率已提高至6成，後續館內設備會整修更新，也不排除興建第2座巨蛋體育館，地點正盤點中。

桃園市立綜合體育館1993年完工啟用，約可容納1.1萬人，曾辦理國內運動賽事、演唱會、總統就職典禮，如今跟不上時代變化，不僅燈光會「吃球」，職籃場地須「切半」，出入口也無法運進大型舞台設備，長年多為法會和賣場使用。

體育局昨天到市議會工作報告，市議員李宗豪說，桃園巨蛋整體建物老舊，內牆磁磚劣化脫落、外部結構鏽蝕也影響美觀，現在雖然作為職籃球場，但是經常接到民眾反映臨場感不足，觀賽效果有待加強。

市議員林政賢認為，桃園有必要再爭取蓋1座大巨蛋，為更多的國際賽事與演唱表演活動做準備，地點可設在規畫中的桃園體育園區。市議員魏筠則表示，桃園巨蛋接近未來捷運棕線車站，很有發展潛力。

體育局長許彥輝回應，體育館近5年整體使用率從最低15%提升到60%，體育賽事使用率也從最低37%提升到55%。市府不排除興建大巨蛋綜合體育館，現在已在盤點合適區位、初步規畫選址，區位環境影響、交通安全、都市計畫及容納人數都會納入研議，並分階段整體評估。