台水老街蓋加壓站 三坑里民反彈

桃園市去年1月龍潭三坑抽水站爆管淹水，造成南桃園30多萬戶大停水，台灣自來公司今年選定在三坑老街永福段興建三坑中繼加壓站，將變更永福段等4筆農業區私人土地為自來水用地，市府都發局今天將開公展說明會。當地居民批評，台水不顧里民反對堅持在老街蓋加壓站，不排除抗議。

台水第二區管理處指出，興建三坑中繼加壓站計畫解決石門水庫到平鎮淨水廠原水輸送，選定老街永福段用地，是考量該處為三坑中間高地，最適合興建加壓站。1公頃用地已協議價購得，之前民眾反對意見都已納入設計案，民眾如有其他不同意見，可在今天公展說明會提出。

台水公司計畫興建三坑中繼加壓站，由於歷經4次地方說明會，對地點還未取得共識，市長張善政近期要求市府經發局加速協調推進。市府都發局將在今天舉辦「變更石門都市計畫部分農業區為自來水事業用地案」公展說明會，為台水公司敲定三坑老街永福段用地變更用途說明。

不過，當地三坑里長黃遠達抱怨，公展說明會未發文通知，只在前天下午臨時電話通知，很不尊重。之前里民已表達反對在老街興建中繼加壓站，建議移至龍潭女監附近的佳安里高地更適合，也不會影響居民生活。

民進黨市議員張肇良說，三坑老街路口地勢低，將來要把水先引到該處再往上抽到平鎮淨水廠，耗電不環保，建議在中正路三坑段找一處高地較合適，台水堅持要蓋，如里民抗議他會一起站出來。

國民黨市議員徐玉樹也說，台水興建三坑加壓站計畫選定老街地點大致確定，如果里民反對，也會與里民站在一起。

台水公司第二區管理處指出，三坑中繼加壓站計畫經費約9億元，預定年底前完成設計、工期2年，若順利預計2028年啟用。