竹市教育處長請辭 綠議員稱「時機敏感」：把燙手山芋丟給代理處長

新竹市教育處長陳木金，去年8月獲市長高虹安延攬借調出任教育處長，但他今天受訪時透露，因和綠營議員於教育政策溝通上產生落差，導致身心俱疲，加上身體健康因素，昨天已請辭獲准，並於5月13日離職轉任為市政顧問。綠營議員聞訊後批評，認為陳木金選在新竹市議會定期會前夕離開時機敏感「令人遐想」。

民進黨新竹市議員楊玲宜批評，高虹安市長因過去不斷政治操作，迎接而來就是自食惡果的結局，任內不僅重大建設工程持續流標，就連人事異動也頻傳，公務員紛紛請調求去，可說是內憂外患、前院後院都著火。

楊玲宜說，早在今年初就聽聞教育處長陳木金已萌生辭意，除新竹、台北兩地奔波外，教育處業務過於繁重，難適應議會生態也較無法即時回應地方上的需求。更重要的是，高虹安市長所賦予的重任「就近入學」更是棘手難解，因而讓陳木金辭意已決。如今證實此消息，令人不勝唏噓，「高虹安施政表現不僅毫無表現，連領導統御能力都出現極大危機！」

民進黨新竹市議員劉彥伶表示，對於教育議題，我們是站在監督的立場，對事不對人，針對市民朋友的請求提出合理的要求。這段期間教育方面的確出了很多問題，包含成德校長遴選和中小學校長候用人員成績計算錯誤等嚴重失誤，議員提出質疑是職責也是天經地義的事情。

劉彥伶說，定期會就快開始了，現在最了解教務處業務的就是陳木金，對於教育處大家都有很多問題提問，陳木金這時間選擇轉任，就會讓其他人遐想，若對教育有熱忱，就應該等到有確切的處長人選後，以及定期會結束再辭職，現在辭職等於把燙手山芋丟給代理處長，要代理處長如何去面對。