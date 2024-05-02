竹市教育處長請辭 綠議員稱「時機敏感」：把燙手山芋丟給代理處長
新竹市教育處長陳木金，去年8月獲市長高虹安延攬借調出任教育處長，但他今天受訪時透露，因和綠營議員於教育政策溝通上產生落差，導致身心俱疲，加上身體健康因素，昨天已請辭獲准，並於5月13日離職轉任為市政顧問。綠營議員聞訊後批評，認為陳木金選在新竹市議會定期會前夕離開時機敏感「令人遐想」。
民進黨新竹市議員楊玲宜批評，高虹安市長因過去不斷政治操作，迎接而來就是自食惡果的結局，任內不僅重大建設工程持續流標，就連人事異動也頻傳，公務員紛紛請調求去，可說是內憂外患、前院後院都著火。
楊玲宜說，早在今年初就聽聞教育處長陳木金已萌生辭意，除新竹、台北兩地奔波外，教育處業務過於繁重，難適應議會生態也較無法即時回應地方上的需求。更重要的是，高虹安市長所賦予的重任「就近入學」更是棘手難解，因而讓陳木金辭意已決。如今證實此消息，令人不勝唏噓，「高虹安施政表現不僅毫無表現，連領導統御能力都出現極大危機！」
民進黨新竹市議員劉彥伶表示，對於教育議題，我們是站在監督的立場，對事不對人，針對市民朋友的請求提出合理的要求。這段期間教育方面的確出了很多問題，包含成德校長遴選和中小學校長候用人員成績計算錯誤等嚴重失誤，議員提出質疑是職責也是天經地義的事情。
劉彥伶說，定期會就快開始了，現在最了解教務處業務的就是陳木金，對於教育處大家都有很多問題提問，陳木金這時間選擇轉任，就會讓其他人遐想，若對教育有熱忱，就應該等到有確切的處長人選後，以及定期會結束再辭職，現在辭職等於把燙手山芋丟給代理處長，要代理處長如何去面對。
劉彥伶認為，教育處的業務幾乎都未銜接，人員頻繁流動，有事情需要詢問幾乎都問不太到答案，面對人員頻繁的汰換和流動要怎麼穩定軍心也是下個處長要面對的課題。再者該解決的校舍和學區劃分問題也都沒有解決，自稱擁有台北學區劃分經驗的陳木金也未能徹底解決學區劃分的問題，只留給家長及學生一堆問號和待解決的難題。
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