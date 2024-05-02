台水蓋龍潭三坑加壓站地點惹議？ 明天說明會真見章

桃園市去年1月7龍潭三坑抽水站爆管淹水，造成南桃園30多萬人大停水，台灣自來公司選定龍潭區三坑老街永福段用地興建三坑中繼加壓站引發爭議，台水第二區管理處今天以居民意見都已納入設計案，三坑里長黃遠達和里民表示，台水公司不顧里民反對堅持在老街地點蓋加壓站，影響里民生活，才會引起爭議。

龍潭三坑抽水站爆管大水事件至今1年多來，市政府和台水公司與建三坑中繼加壓站計畫，經過4次地方說明會，針對地點無法共識，市長張善政要求市府經發局加速協調台水公司興建三坑中繼加壓站計畫進度，市政府都市發展局將在明天（3日）辦理「變更石門都市計畫部分農業區為自來水事業用地案」公展說明會，為台水公司敲定三坑老街永福段用地變更用途說明，黃遠達抱怨，公展說明會未發文通知，只在昨天下午臨時電話通知，不尊重地方。

台水公司第二區管理處表示，興建三坑中繼加壓站計畫解決石門水庫到平鎮淨水廠原水輸送，該公司選定老街永福段用地點，是考量該處為三坑中間高地，最適興建加壓站，1公頃用地已協議價購得，之前民眾反對意見都已納入設計案，民眾如有其他不同意見，可在明天公展說明會提出，若無問題，加壓站計畫經費約9億元，預定年底前完成設計，施工2年，預計2028年啟用。

黃遠達認為，水公司在三坑老街1號附近蓋中繼加壓站，之前里民已表達反對，建議加壓站移至龍潭女監附近的佳安里高地更適合，也不會影響居民生活。

民進黨市議員張肇良表示，台水堅持選在老街路口一帶蓋加壓站，引起里民反對，該地點地勢低，將來要把水先引到該處再往上抽到平鎮淨水廠，耗電不環保，他建議在中正路三坑段找找一塊高地蓋加壓站較合適，台水堅持要蓋，如果里民抗議他會一起站出來。