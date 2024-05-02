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曾辦賽事、演唱會…桃園巨蛋如今老舊不堪形同「消失」 體育局這樣說

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園巨蛋難符合大型運動競賽與演唱會所需，體育局回應，不排除興建第2座巨蛋體育館，地點正在盤點中。記者朱冠諭／攝影
桃園巨蛋難符合大型運動競賽與演唱會所需，體育局回應，不排除興建第2座巨蛋體育館，地點正在盤點中。記者朱冠諭／攝影

俗稱桃園巨蛋的市立體育館啟用逾30年，不只磁磚掉落、結構鏽蝕、聯外交通不便，也難符合大型運動競賽與演唱會所需，宛如「消失的巨蛋」。多名議員呼籲加強整頓，並跟進其他直轄市規畫新巨蛋。體育局回應，市立體育館使用比例已提高至6成，後續館內設備會整修更新，也不排除興建第2座巨蛋體育館，地點正在盤點中。

市立綜合體育館1993年完工啟用，約可容納1.1萬人，曾辦理國內運動賽事、演唱會、總統就職典禮，如今跟不上時代變化，不僅燈光會「吃球」，職籃場地須「切半」，出入口也無法運進大型舞台設備，因此長年淪為法會和賣場使用。

體育局今天到議會工作報告，議員李宗豪表示，桃園巨蛋雖曾進行部分修繕，但整體建物老舊，內牆磁磚劣化脫落、外部結構鏽蝕也影響美觀，現在雖作為職籃球場，但常接到民眾反映臨場感不足，觀賽效果有待加強。

議員魏筠說，高雄「演唱會經濟」興盛羨煞其他縣市，桃園卻缺乏類似場地；桃園巨蛋鄰近未來捷運棕線站，其實很有發展潛力，市府應確定桃園巨蛋發展目標，究竟是發展大型體育賽事、運動觀光還是大型藝文表演，再規畫整體整修、整頓周遭交通環境，才能符合未來需求。

議員林政賢認為，目前台北市、高雄市已擁有巨蛋，台中市正著手建造，桃園有必要再爭取蓋1座大巨蛋，為更多的國際賽事與演唱表演活動做好準備，地點也可設在規畫中的桃園體育園區。

體育局長許彥輝回應，體育館曾因疫情和薄膜工程閉館，市府近年積極改善市立體育館使用率，主動導入兩職籃與企業排球聯賽，並辦理全國運動會及SBL超級籃球聯賽，近5年整體使用率從最低15%提升到60%，體育賽事使用率也從最低37%提升到55%。

許彥輝說，過往桃園巨蛋舉辦活動常被詬病交通，未來舉辦大型活動，體育局會請主辦單位提交交通維護計畫送審；市府也不排除興建大巨蛋綜合體育館，現已盤點合適區位、初步規畫選址，區位環境影響、交通安全、都市計畫及容納人數都會納入研議，並分階段整體評估。

桃園

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