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癌症病房雙重喜事 癌末婦人慶結婚50周年、見證女兒訂婚

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院廖姓癌末病人（中）舉辦金婚之喜，見證女兒文定之喜，了卻心中遺憾。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院廖姓癌末病人（中）舉辦金婚之喜，見證女兒文定之喜，了卻心中遺憾。圖／聯新國際醫院提供

桃園市聯新國際醫院67歲廖姓肺癌末期婦人病房中傳出喜事，4月中旬在她丈夫與女兒安排下，慶祝夫妻結婚50周年紀念，及見證女兒與相戀男友2人訂婚，院長許詩典率醫護人員一起見證廖婦夫妻金婚及女兒文定之喜，母女相擁而泣，現場氣氛溫馨感人，廖母表示，「想看到女兒結婚」，她以自己有生之年能參加女兒的婚禮，了卻心願。

聯新國際醫院今天表示，廖姓婦人長期咳嗽就醫，5個多月看遍住家附近診所醫院不見好轉，她今年2月底轉診至聯新國際醫院診治，胸腔內科主治醫師陳政昕安排正子電腦斷層相關檢查，診斷廖女為轉移性肺癌末期，進行治療，廖女得知病情，加上手術預後不佳，她坦然面對，向醫護團隊表達願意接受安寧緩和治療。

廖婦丈夫為讓妻子安心治療，每天親自照料，並請居服人員協助照顧，不只常常為廖婦煮她愛吃的粥、菜瓜蛤蠣湯食用，並陪伴一起聽歌、唱歌，傾聽廖婦的心願、想法，廖婦因為身體狀況不佳，心裡遺憾小女兒（34歲）與交往多年的男友尚未完婚，「希望有生之年能參加女兒婚禮」。

廖婦丈夫與家人得知廖婦心願後，經與女兒討論、和醫療團隊溝通下，家人決定在廖婦病房策畫籌辦這場婚禮，給廖婦一個驚喜寬慰心情，4月12日在廖家與醫院布置大大「囍」字安排下，在病房舉辦夫妻結婚50周年及女兒文定之喜兩場喜事，廖婦身穿大紅衣、女兒也是一身紅色系列喜氣洋洋，廖婦與丈夫、家人、醫護人員一起見證女兒完成終身大事，完成心願，現場充滿感動。

許詩典與陳政昕等醫療團隊見證和祝福，許詩典表示，祝福廖婦夫妻金婚之喜及廖女兒文定之喜，爻喜臨門，並期許廖婦配合醫療團隊治療療程好好養病，早日康復。

陳政昕表示，該院安寧緩和療護不只限於安寧病房照護，而是採取「安寧共同照護」，透過以醫療照護團隊與安寧緩和醫師、個管師攜手合作模式，治療緩和癌末病人在療程的身體不適，減輕病人心靈的壓力，也會盡力協助病人完成心願，減少病人餘生遺憾，也讓家屬體認生命意義與價值。

聯新國際醫院廖姓癌末病人舉辦喜事，院長許詩典（右二）、胸腔內科主治陳政昕（右一）祝福。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院廖姓癌末病人舉辦喜事，院長許詩典（右二）、胸腔內科主治陳政昕（右一）祝福。圖／聯新國際醫院提供

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