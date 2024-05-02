癌症病房雙重喜事 癌末婦人慶結婚50周年、見證女兒訂婚

桃園市聯新國際醫院67歲廖姓肺癌末期婦人病房中傳出喜事，4月中旬在她丈夫與女兒安排下，慶祝夫妻結婚50周年紀念，及見證女兒與相戀男友2人訂婚，院長許詩典率醫護人員一起見證廖婦夫妻金婚及女兒文定之喜，母女相擁而泣，現場氣氛溫馨感人，廖母表示，「想看到女兒結婚」，她以自己有生之年能參加女兒的婚禮，了卻心願。

聯新國際醫院今天表示，廖姓婦人長期咳嗽就醫，5個多月看遍住家附近診所醫院不見好轉，她今年2月底轉診至聯新國際醫院診治，胸腔內科主治醫師陳政昕安排正子電腦斷層相關檢查，診斷廖女為轉移性肺癌末期，進行治療，廖女得知病情，加上手術預後不佳，她坦然面對，向醫護團隊表達願意接受安寧緩和治療。

廖婦丈夫為讓妻子安心治療，每天親自照料，並請居服人員協助照顧，不只常常為廖婦煮她愛吃的粥、菜瓜蛤蠣湯食用，並陪伴一起聽歌、唱歌，傾聽廖婦的心願、想法，廖婦因為身體狀況不佳，心裡遺憾小女兒（34歲）與交往多年的男友尚未完婚，「希望有生之年能參加女兒婚禮」。

廖婦丈夫與家人得知廖婦心願後，經與女兒討論、和醫療團隊溝通下，家人決定在廖婦病房策畫籌辦這場婚禮，給廖婦一個驚喜寬慰心情，4月12日在廖家與醫院布置大大「囍」字安排下，在病房舉辦夫妻結婚50周年及女兒文定之喜兩場喜事，廖婦身穿大紅衣、女兒也是一身紅色系列喜氣洋洋，廖婦與丈夫、家人、醫護人員一起見證女兒完成終身大事，完成心願，現場充滿感動。

許詩典與陳政昕等醫療團隊見證和祝福，許詩典表示，祝福廖婦夫妻金婚之喜及廖女兒文定之喜，爻喜臨門，並期許廖婦配合醫療團隊治療療程好好養病，早日康復。