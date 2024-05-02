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離職率近2成…桃市爭取為勞檢員加薪成功 最快5月入袋

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市爭取調高勞檢員執行風險工作費，市府今天表示，已獲行政院核定同意。圖／市府提供
桃園市爭取調高勞檢員執行風險工作費，市府今天表示，已獲行政院核定同意。圖／市府提供

桃園市政府向行政院爭取，調高勞檢員的執行風險工作費。市府今天表示，行政院近期核定同意，給予第一類勞檢員每月5000元加給，第二類勞檢員每月3000元加給，預計5月1日上路。

市府表示，勞檢員除承受惡劣氣候，遭受言語辱罵、脅迫等危險，更常遭到事業單位認為是惡意刁難，導致一直以來勞檢員招募不易，流動率也高。以桃園市為例，去年每月平均勞檢員僅約56人，平均離職率達17%。

副市長蘇俊賓去年12月21日出席行政院會時直言，公務員缺工嚴重、勞檢員離職率高，已經是結構性問題，尤其桃園列管1萬2000多家工廠，毒性化學物質工廠量691家是全國最多，結果勞檢人力不足，薪資結構低於業界，長久下來不易管理。

他建議中央應針對基層不同人力調查，知道哪一類型公務員一直缺工，薪資待遇與民間有哪些落差，否則人力流失補不完。行政院長陳建仁當場裁示，請相關部會盡速研議。

市府今天表示，經爭取，行政院近期核定，依執行檢查的風險程度分為第一類及第二類，每月可各領5000元及3000元加給，工作費從今年4月1日開始採計，勞動局預計5月起發放。

市府表示，勞檢員是勞工權益的重要防線，應從薪資提升與合理人力比著手，以實際行動來支持勞檢工作，讓勞檢員有更好的保障與環境，逐步達到留才、攬才目標，勞動局將持續努力提升桃園勞檢員人力比，增加勞動檢查覆蓋率。

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