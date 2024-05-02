獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

聯合報獨家掌握，新竹市教育處長陳木金因健康因素，昨天向市長高虹安請辭。記者求證陳木金，他證實此消息，表示雖因身體健康因素請辭，但仍會持續襄助市府教育政策規畫與推動，並獲市長邀請將於5月13日轉任市政顧問，同時也期望未來綠議員能放下政治立場，尊重教育專業，多給辛勞的教育基層多點鼓勵，也不願看到有人拿他的離職大作文章。

陳木金去年8月獲高虹安延攬借調出任教育處長，任內協助落實高虹安的「新竹好學」教育願景，獲得地方教育界肯定。

陳木金原為朝陽科技大學師資培育中心主任，同時也在政大兼課，今年3月起因身體健康因素，多次向市長高虹安表達希望提前歸建大學，並表示非常感謝高虹安相當尊重教育專業、聆聽地方基層聲音，推動許多教育新政，但由於與綠議員於教育政策溝通上產生落差，導致身心俱疲，經市長高虹安多次慰留，最終達成共識，並將於5月13日離職並轉任為市政顧問。

「不能接受教育處同仁辛苦推動的成果被抹滅」，陳木金感嘆表示，從政真的不容易，身為一名一生從事教育的學者，從未想過好的教育政策，也可能因政治而被形容成一文不值，近來因公務繁重而身體出狀況，對市民朋友、對市長、對教育處同仁都感到很抱歉，但他最不願意看到有任何人拿他的離職大作文章。

陳木金呼籲，好的教育理念和政策，在執行上需要更多理解與認同，不應囿於黨派與政治色彩，盼府會共同為新竹孩子的未來努力。

新竹市政府表示，高虹安市長感謝陳木金處長任內貢獻，陳木金處長將以市政顧問身份，持續和市府推動新竹好學教育政策。