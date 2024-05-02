快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市教育處長陳木金因健康因素，昨天向市長高虹安請辭，並獲邀請將於5月13日轉任市政顧問。陳木金希望未來綠議員能放下政治立場，尊重教育專業，多給辛勞的教育基層多點鼓勵，也不願看到有人拿他的離職大作文章。圖／竹市府提供
新竹市教育處長陳木金因健康因素，昨天向市長高虹安請辭，並獲邀請將於5月13日轉任市政顧問。陳木金希望未來綠議員能放下政治立場，尊重教育專業，多給辛勞的教育基層多點鼓勵，也不願看到有人拿他的離職大作文章。圖／竹市府提供

聯合報獨家掌握，新竹市教育處長陳木金因健康因素，昨天向市長高虹安請辭。記者求證陳木金，他證實此消息，表示雖因身體健康因素請辭，但仍會持續襄助市府教育政策規畫與推動，並獲市長邀請將於5月13日轉任市政顧問，同時也期望未來綠議員能放下政治立場，尊重教育專業，多給辛勞的教育基層多點鼓勵，也不願看到有人拿他的離職大作文章。

陳木金去年8月獲高虹安延攬借調出任教育處長，任內協助落實高虹安的「新竹好學」教育願景，獲得地方教育界肯定。

陳木金原為朝陽科技大學師資培育中心主任，同時也在政大兼課，今年3月起因身體健康因素，多次向市長高虹安表達希望提前歸建大學，並表示非常感謝高虹安相當尊重教育專業、聆聽地方基層聲音，推動許多教育新政，但由於與綠議員於教育政策溝通上產生落差，導致身心俱疲，經市長高虹安多次慰留，最終達成共識，並將於5月13日離職並轉任為市政顧問。

「不能接受教育處同仁辛苦推動的成果被抹滅」，陳木金感嘆表示，從政真的不容易，身為一名一生從事教育的學者，從未想過好的教育政策，也可能因政治而被形容成一文不值，近來因公務繁重而身體出狀況，對市民朋友、對市長、對教育處同仁都感到很抱歉，但他最不願意看到有任何人拿他的離職大作文章。

陳木金呼籲，好的教育理念和政策，在執行上需要更多理解與認同，不應囿於黨派與政治色彩，盼府會共同為新竹孩子的未來努力。

新竹市政府表示，高虹安市長感謝陳木金處長任內貢獻，陳木金處長將以市政顧問身份，持續和市府推動新竹好學教育政策。

新竹 離職 高虹安

相關新聞

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

聯合報獨家掌握，新竹市教育處長陳木金因健康因素，昨天向市長高虹安請辭。記者求證陳木金，他證實此消息，表示雖因身體健康因素...

竹市公共托嬰需父母在職 空窗期無法請…議員籲放寬

新竹市政府為減輕家長負擔，提供月費僅1萬2000元的公共托育服務。不過有家長反應，申請條件要雙方父母都有在職證明，但沒有...

航迷注意！桃機直播再+1 4K高解析鏡頭南北跑道都能看

桃園市觀光旅遊局去年11月推桃園機場飛機起降即時影像廣受好評，創2200人同時在線上觀看紀錄，直播頻道至今也突破4百萬瀏...

桃園巨蛋老舊不堪形同「消失」！地方爭取蓋第２座

俗稱桃園巨蛋的市立體育館啟用逾30年，不只磁磚掉落、結構鏽蝕、聯外交通不便，也難符合大型運動競賽與演唱會所需，宛如「消失...

癌症病房雙重喜事 癌末婦人慶結婚50周年、見證女兒訂婚

桃園市聯新國際醫院67歲廖姓肺癌末期婦人病房中傳出喜事，4月中旬在她丈夫與女兒安排下，慶祝夫妻結婚50周年紀念，及見證女...

離職率近2成…桃市爭取為勞檢員加薪成功 最快5月入袋

桃園市政府向行政院爭取，調高勞檢員的執行風險工作費。市府今天表示，行政院近期核定同意，給予第一類勞檢員每月5000元加給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。