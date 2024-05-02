徐旭輝30年磨一劍 竹縣唯一基層公所獲選績優公務人員

新竹縣政府今年模範公務人員遴選出爐，6名得獎者中，寶山鄉公所清潔隊長徐旭輝是全縣13鄉鎮中唯一獲選的基層公務人員；他笑說，低調了30年才磨出這一劍，感謝長官的支持與信任，未來最想做的就是建置綠能減碳、現代化的清潔部隊，並打造乾淨、舒適、亮麗的新寶山。

徐旭輝從警界轉職服務寶山鄉迄今12年多，從第一線辦案人員轉任到基層公所管理職，他利用警職的專業，在2013年成立「新竹縣各鄉鎮市第一支環保稽查蒐證小組」，藉以取締不法，有效掌握違反廢棄物清理法案件。

2013年起積極推動「全鄉垃圾不落地」、「資源回收分類」、「成立各村環保志工」；2015年建置垃圾通APP，在鄉內4條路線的垃圾車上裝設定位系統，便利民眾追蹤垃圾車位置，也備受好評。

徐旭輝說，之前推展資源回收分類政策時，因為破袋檢查嚴謹，第一線隊員經常與民眾發生糾紛，他都要出面協調溝通，不然就要背鍋「罵不還口」，迄今民眾多已習慣做到垃圾分類，每天垃圾量也成功從6.3噸減為5噸左右。

最有感的一件事，一直想爭取全鄉第一台清溝車過程中，因新車一度從800多萬元漲價到上千萬元，公所要全額負擔這筆車款很困難，遲無結果，未料之前竹北市公所舊換新，成功從他們手中爭取到這輛淘汰的清溝車，僅花10餘萬元的整修費，就順利上路，清溝作業再也不用發愁。