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竹市公共托嬰需父母在職 空窗期無法請…議員籲放寬

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府提供月費僅1萬2000元的公共托育服務。不過有家長反應，申請條件竟要雙方父母都有在職證明，但沒有後援的家庭都需等到尋找好托嬰去處才能重返職場。圖／新竹市政府提供
新竹市政府提供月費僅1萬2000元的公共托育服務。不過有家長反應，申請條件竟要雙方父母都有在職證明，但沒有後援的家庭都需等到尋找好托嬰去處才能重返職場。圖／新竹市政府提供

新竹市政府為減輕家長負擔，提供月費僅1萬2000元的公共托育服務。不過有家長反應，申請條件要雙方父母都有在職證明，但沒有後援的家庭，都是要等找到托育去處，才能重返職場。議員也籲放寬標準。新竹市社會處表示，收托對象以父母雙方皆就業者為主，若家長一方為育嬰留停者，需檢附證明，並待正式收托日起20日內提供復職資料。

王姓家長指出，他和太太因工作關係移居新竹市，沒有任何長輩和家人後援可幫忙帶小孩，現由太太留職停薪在家照顧孩子，近來太太想重返職場，未料申請公共托嬰服務發現，竟要父母雙方在職證明，詢問相關人士卻得到「可以先找臨時保母，等重返職場再申請」的答案。

王指出，新竹市好的保母十分搶手，要剛出生就先簽約，且都是以年為單位，很難找到臨時保母，即使找到了也不安心，當初想申請公共托嬰一方面經濟考量，一方面覺得公家的比較安心，但沒想到申請卻受阻，認為該福利政策「看的到吃不到」。

新竹市議員蔡惠婷也指出，沒有家人後援實際的家庭狀況，都是父母一方請產假、育嬰假留職停薪，或待業中顧小孩，等找到小孩托嬰去處，才能回到工作崗位，或是去找工作。蔡惠婷認為，市府公共托嬰政策設計上有漏洞，建議放寬標準、修改條例，不要限制雙方都有在職證明，只要一方提供在職證明即可，才更符合實際需求。

蔡惠婷表示，未滿3歲的兒童托育準公共化服務是政府的友善托育政策，但若因為一些不符現實的條件限制，讓雙親沒辦法申請到，那就可惜了這政策的美意。

新竹市社會處表示，公共托育服務參考其他縣市公托設置及收托標準，以雙薪家庭嬰幼兒為主要服務對象，費用每月1萬2000元，免註冊費且含副食品費，還可以申請托育補助，期望藉此減輕家長負擔，並提升勞動參與率效益。

社會處說明，因名額有限，目前以收托嬰幼兒家長雙方皆就業者為主，而如若家長一方目前為育嬰留停者，需檢附育嬰留停證明即可申請送托，並待正式收托日起20日內再提供復職資料。

新竹市社會處表示，公共托育服務參考其他縣市公托設置及收托標準，以雙薪家庭嬰幼兒為主要服務對象。圖／新竹市政府提供
新竹市社會處表示，公共托育服務參考其他縣市公托設置及收托標準，以雙薪家庭嬰幼兒為主要服務對象。圖／新竹市政府提供

托育 新竹 重返職場

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