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桃園中壢社福館＋1 因「這原因」延宕春天可賞紫藤花

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢元生公園建置結合老人文康中心、日照中心、中原里及興華里市民活動中心社福館，原定去年12月完工，遲至今年4月底才完工。圖／中壢區公所提供
桃園中壢元生公園建置結合老人文康中心、日照中心、中原里及興華里市民活動中心社福館，原定去年12月完工，遲至今年4月底才完工。圖／中壢區公所提供

桃園中壢元生公園位於內壢火車站周邊，因應內壢人口快速發展，建置結合老人文康中心、日照中心、中原里及興華里市民活動中心社福館，原定去年12月完工，不過因增加室內外地坪、牆面、天花板等，工期延宕至4月底完工，預計8月底取得使照，10月正式送水送電，並移交市府社會局接管使用。

元生公園每到春天有紫藤花，且鄰近家樂福，每到假日總吸引不少民眾前往，因內壢地區人口數成長迅速，為推動社福館普及化政策，繼常樂公園內設置內壢社福館，也於元生公園內建置結合老人文康中心、日照中心、中原里及興華里市民活動中心的「元生社福館」，形成共構的區域社福據點。

元生社福館打造2層樓建築物，1樓為老人文康中心及日照中心，2樓則是中原里及興華里市民活動中心，成為複合式社福館。

不過前年12月開工，原預計去年12月底完工卻延宕，中壢區公所表示，原契約工期270日曆天，因後續擴充增加室內外地坪、牆面、天花板等裝修工程、戶外景觀工程、電梯工程、空調工程及監視、緊急求救設備等，工期增加至380日曆天。

中壢公所說，又因天候因素影響施工要徑展延約3個月，已於今年4月底竣工，正辦理驗收作業，預定8月底取得使用執照，10月正式送水送電，並移交市府社會局接管使用。

工程為避免因元生社福館的建置使綠地減少，保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線，開放建築物2樓屋頂平台，將公園開放場域及散步動線立體化，不因社福館而減少公園活動面積。

天花板 建築 紫藤花

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