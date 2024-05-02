桃園又停電這兩區4天中兩天 張善政：新政府要虛心檢討

桃園市大園區今天凌晨部分地區突然停電，台電桃園營業處表示，凌晨4時10分因設備故障影響，大園區大觀路、文興街、甘塘路、南和路一帶2615戶停電，台電即時派員搶修，4時11分先復電475戶，5時3分復電1263戶，5時15分復電867戶，並於6時20分全數復電。

台電表示，努力降低停電事故影響，避免影響民眾上班作息，後續也將持續強化桃園地區線路巡檢，降低停電事故發生。

桃園市4月中旬開始13行政區頻傳無預警停電，用戶覺得還不到夏季用電高峰，卻像被「分區輪流停電」，實在離譜。統計近4日5個行政區發生1萬多戶停電，其中大溪、復興各有兩天停電，前天接連發生3起停電近萬戶受影響，昨天上午復興區因樹倒壓斷電桿又有4690戶停電，不料大園區今天凌晨也有部分用戶停電。

市長張善政昨天參觀航空城在大園區的安置住宅，媒體問台電在桃園頻傳停電一事，他指出，政府的能源政策有問題，台電在設備基礎建設方面還有加強空間，新政府接任後要虛心檢討提出解方。