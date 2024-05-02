聽新聞
test
0:00 / 0:00
阻「山道猴子」飆車 台7乙線測速奏效
桃園市警局前年在台7乙線蜿蜒道路「山道猴子」重機飆車熱區設置區間測速，還加裝2支固定測速照相桿後，警方追蹤統計，取締件數從每月平均229件大降至30餘件，飆速情形已有減少。新竹市警方昨公布去年5大易肇事路口，西大路與明湖路口件數居冠，交通處回覆正辦理規畫設計改善。
台7乙自三峽沿著復興台7乙線競速飆車屢見不鮮，桃園警方近年陸續設置區間測速與固定測照桿，去年拍到有機車騎士嚴重超速至81公里，警方開罰1.2萬元與吊牌6個月，有嚇阻效用。
議員陳治文說，警方加強防飆措施，居民反映有成效，不過該路段砂石車多衍生交通、噪音，應加強取締。議員李柏坊肯定警方多管齊下有效果，支持繼續執法。
竹市易肇事路口 將改善
另，竹市西大路與明湖路口去年21件A2受傷車禍，為肇事件數最多的路口。議員劉崇顯說，明湖路部分路段未畫紅線，路邊停車多增加道路死角，應考量交通安全加強與地方溝通畫設。
竹市交通處回應，西大路與明湖路口、公道五路三段與湳雅街口、西大路與南大路口皆已委託專業顧問公司，正在辦理規畫設計改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言