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阻「山道猴子」飆車 台7乙線測速奏效

聯合報／ 記者曾增勳黃羿馨王駿杰／連線報導
警方台7乙線彎道設區間測速+固定照相取締開單，令飆車族害怕，取締件數較前年銳降八成五。圖／警方提供
警方台7乙線彎道設區間測速+固定照相取締開單，令飆車族害怕，取締件數較前年銳降八成五。圖／警方提供

桃園市警局前年在台7乙線蜿蜒道路「山道猴子」重機飆車熱區設置區間測速，還加裝2支固定測速照相桿後，警方追蹤統計，取締件數從每月平均229件大降至30餘件，飆速情形已有減少。新竹市警方昨公布去年5大易肇事路口，西大路與明湖路口件數居冠，交通處回覆正辦理規畫設計改善。

台7乙自三峽沿著復興台7乙線競速飆車屢見不鮮，桃園警方近年陸續設置區間測速與固定測照桿，去年拍到有機車騎士嚴重超速至81公里，警方開罰1.2萬元與吊牌6個月，有嚇阻效用。

議員陳治文說，警方加強防飆措施，居民反映有成效，不過該路段砂石車多衍生交通、噪音，應加強取締。議員李柏坊肯定警方多管齊下有效果，支持繼續執法。

竹市易肇事路口 將改善

另，竹市西大路與明湖路口去年21件A2受傷車禍，為肇事件數最多的路口。議員劉崇顯說，明湖路部分路段未畫紅線，路邊停車多增加道路死角，應考量交通安全加強與地方溝通畫設。

竹市交通處回應，西大路與明湖路口、公道五路三段與湳雅街口、西大路與南大路口皆已委託專業顧問公司，正在辦理規畫設計改善。

測速 議員

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