竹縣寶山鄉生育獎勵金加碼 1胎最多領5萬

為支持年輕夫婦計畫生育，竹縣寶山鄉公所繼去年將雙胞胎生育補助金從5萬一口氣提升至10萬元後，鄉長邱振瑋宣布昨天起增發生育獎勵金，一胎最多可領5萬元，希望帶動人口成長。不過，有年輕夫妻認為生育獎勵金為一次性，不會為此多生小孩，政策效益待評估。

寶山鄉近10年平均新生兒出生人口為98名，平均生育率為6.75‰；前兩年寶山鄉新生兒出生人口低於近10年平均，分別為2022年73名、2023年93名，今年截至4月底計新生兒31名。

鄉長邱振瑋說，為優化社會福利政策，5月1日起，生育獎勵金由每胎1萬元，增為第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元，以減輕年輕爸媽經濟壓力，提高寶山鄉生育率。

即將結婚、在縣府上班的林小姐說，生育獎勵金雖感覺很吸引人，但落籍要考慮買房子、租房子與上班交通問題，還要考量孩子就學的學區等，她自己不太可能會因生育獎勵金遷往寶山。

寶山鄉公所指出，新生兒於今年5月1日後出生，新生兒父母雙方或一方設籍寶山鄉連續滿1年以上，新生兒出生且入籍寶山鄉者可申請生育獎勵金。未來也將研擬補助接種輪狀疫苗，與爸媽站同一陣線。