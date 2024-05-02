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柯文哲協商 芎林議員補選可能藍白合

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹縣議員芎林鄉選區6月1日補選，民眾黨主席柯文哲（中）昨與國民黨籍芎林鄉代會副主席陳星宏（右）及可能代表民眾黨參選的無黨籍鄉代劉名揚（左）會面協商。記者巫鴻瑋／攝影
竹縣議員芎林鄉選區6月1日補選，民眾黨主席柯文哲（中）昨與國民黨籍芎林鄉代會副主席陳星宏（右）及可能代表民眾黨參選的無黨籍鄉代劉名揚（左）會面協商。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣議員芎林鄉選區補選6月1日登場，明天是登記最後1天，截至昨天尚無人登記。民進黨籍鄉代彭信康將於今天登記，民眾黨主席柯文哲昨天到芎林鄉代會拜會，與有意代表國民黨參選的鄉代會副主席陳星宏，以及民眾黨屬意的無黨籍鄉民代表劉名揚協商，不排除補選有「藍白合」可能。

柯文哲昨天下午1時30分抵達芎林鄉民代表會，與國民黨籍芎林鄉長黃正彪、民眾黨新竹黨部主委李國璋、民眾黨新竹縣議員林碩彥等人，會同陳星宏、劉名揚協商近1小時，過程不開放。

面對媒體詢問民眾黨是否派人投入竹縣議員補選，柯文哲僅說「到時候再討論」，反正選舉還有一個多月。

不過，陳星宏受訪坦言，「如果能有機會獲得柯文哲支持，藍白合也很棒」，但是否最終會藍白合等都還在協調中。若民眾黨仍推派人選競爭恐造成選票分裂？陳星宏坦言仍會繼續努力。

劉名揚說，民眾黨與他洽談多月，自己本屆鄉代選舉拿下第一高票，參與議員補選很有信心，但因來不及掛民眾黨籍，會以無黨籍投入選舉，選後就會加入民眾黨，但是否藍白合還在協商。

民進黨籍鄉代彭信康今天將登記參選，面對藍白合，彭信康認為，縣議員是基層選舉，黨派根本不重要，要選出會做事的人才正確。

民眾黨 藍白合 議員

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