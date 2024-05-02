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航空城10日起線上選屋 安置戶喊不便

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政昨看航空城拆遷戶A18區安置住宅實品屋，表示明年上半年會陸續交屋。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政昨看航空城拆遷戶A18區安置住宅實品屋，表示明年上半年會陸續交屋。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城拆遷戶A18區安置住宅施工中，2、3、4房實品屋昨亮相，市府將於10日起安排線上選屋。市長張善政昨到場視察，不少里長替拆遷戶發聲，認為不能現場看屋後再選屋，很不方便。市府住宅處回應，基於工地安全不安排參觀，但強調會嚴格驗收，並在完成交屋前安排看屋、驗屋。

A18區安置住宅周邊新推建案每坪已經開出40多萬元價位，安置宅每坪售價17至19萬元，頗受矚目。張善政說，航空城安置宅先前完成選屋號次順序抽籤，馬上就要安排線上選屋，如今實品屋完成也是安置航空城重要的里程碑，希望拆遷戶可放心、安心。

議員游吾和認為，他先前到工地查看，發現有的地板磁磚沒連貫或補土粗糙等，市府應落實該有的工法，不然民眾只能線上選屋，該怎麼辦？議員徐其萬則反映，市府先前答應的拆遷補償加碼還沒發，地政局長蔡金鐘昨說，行政院還沒核撥，經費下來前會先開說明會。

住宅處長邱英哲說，為讓安置戶可先對居家空間勾勒出想像畫面，特地裝潢16間實品屋，10日起展開連6周的線上選屋作業，選屋系統還能標示出適用差額減收的房型，並直接計算出總價。

市府指出，航空城安置住宅蛋黃、蛋白區合計51棟，5月底前將全數完成上梁作業，預計年底前陸續竣工申請使用執照，明年第1季辦理看屋、驗屋作業。

張善政 航空城 議員

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