大溪豆干節停辦？桃議會藍營：擴大舉辦卻被網路側翼造謠

桃園市議會國民黨團今天指出，網路側翼散布「大溪豆干節驚傳沒了」為不實言論，黨團除了聲明力挺在地產業，駁斥停辦謠言，同時揭發相關廠商壟斷豆干節的黑歷史，並要求檢調主動介入是否有圖利及護航行為。

議會黨團副召集人詹江村表示，側翼散布謠言「大溪豆干節驚傳沒了，豆干業者無奈求助鄭文燦」，藉此抹黑張善政市府團隊。事實上市府已說明大溪豆干節今年是用雙品牌方式，活動年底登場，市府也將結合國際蔬食節擴大系列活動；他質疑謠言背後有貓膩，檢調應深入追查。黨團副召集人楊朝偉指出，這種造謠手法讓人質疑不是真正為了大溪豆干節，如果真為豆干節，應該要關心3、40家尚未拿到工廠登記證的豆皮、豆干工廠，協助合法化。

黨團執行長簡志偉指出，大溪豆干有相當知名度，要做更好的推廣行銷，而且不能獨厚特定業者，張善政新的執政團隊有新構想、新作為，要行銷大溪整體觀光休閒產業特色，絕非在網路上造謠操作帶風向。黨團副執行長陳韋曄說，對特定人士的團體刻意製造不實謠言帶風向，他會建議市政府採取法律途徑，遏止歪風，保護大溪豆干節的聲譽和捍衛市民參加的權益；議員議員徐其萬說，張善政和團隊並沒有關掉大溪豆干節，還特別重視，年底結合國際蔬食節活動擴大行銷，不實指控一定要反駁。