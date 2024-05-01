桃捷運工程每日1200勞工揮汗 張善政：一起拚北段先通

桃園市長張善政今天下午前桃園區捷運綠線G12站（中正北路、同安街、蘆興南路口）工區，慰勞工程團隊，並表示五一勞動節工地夥伴仍持續為工程打拚，特別來慰勞和發慰問金。

張善政指出，捷運綠線是市府第一條自辦捷運軌道工程，相信在勞動局與捷工局的合作下，能兼顧工作環境的安全衛生，以及各國勞工的飲食與睡眠，若有未盡之處，也能即時調整，讓勞工朋友們都能無後顧之憂的全力投入工作，發揮最好的工作效率。