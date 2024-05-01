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桃捷運工程每日1200勞工揮汗 張善政：一起拚北段先通

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政到捷運工地慰勞五一勞動節還在工地上班，為捷運工程打拚的勞工朋友們。記者鄭國樑／攝影
張善政到捷運工地慰勞五一勞動節還在工地上班，為捷運工程打拚的勞工朋友們。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天下午前桃園區捷運綠線G12站（中正北路、同安街、蘆興南路口）工區，慰勞工程團隊，並表示五一勞動節工地夥伴仍持續為工程打拚，特別來慰勞和發慰問金。

張善政指出，捷運綠線是市府第一條自辦捷運軌道工程，相信在勞動局與捷工局的合作下，能兼顧工作環境的安全衛生，以及各國勞工的飲食與睡眠，若有未盡之處，也能即時調整，讓勞工朋友們都能無後顧之憂的全力投入工作，發揮最好的工作效率。

張善政指出，捷運綠線分為高架段GC01標，桃園車站以南的地下段GC02標、以北GC03標，以及機電系統與軌道車輛的GM01標，平均每日約有1200位勞工出勤為桃園捷運打拚，無論在哪一個路段施工都相當辛苦，他特別感謝勞工朋友們付出，也期盼大家持續與市府努力，達成2026年綠線北段7站通車目標。

捷工局工務所主任張善政說明如何建立勞工安全的工作環境。記者鄭國樑／攝影
捷工局工務所主任張善政說明如何建立勞工安全的工作環境。記者鄭國樑／攝影

張善政 捷運

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