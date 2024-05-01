大溪豆干節存廢掀風坡 藍綠議員互罵前後朝桃市府

桃園市政府去年停辦大溪豆干節引發地方議論，甚至成為選舉政治攻防話題，近日臉書粉專「大溪豆干節」PO文稱「為何取消百年豆干產業傳統盛事」，網路又流傳活動今年也停辦消息，再掀藍綠論戰；綠營議員認為張市府規畫欠周詳，擴大舉辦反成觀光災難，側翼粉專網友留言也滿是批評。藍營議員今指前朝標案才有貓膩，檢調應該詳查。

針對網路流言，桃園市觀光旅遊局強調去年有編預算，今年會續辦大溪豆干節，活動目前規畫在11、12月舉行，與6月登場的國際蔬食節相呼應，盼雙品牌的宣傳效果加倍，帶動地方觀光與豆製產業。

據查，桃園市政府為擴大舉辦今年推廣活動，去年停辦豆干節引發地方議論，準總統賴清德今年初競選期間到大溪跑行程，也曾對張市府停辦活動表達惋惜，幸好當時區域立委趙正宇爭取中央經費，才由民間復辦；賴的言論也引起地方藍營人士不滿，反擊活動是擴大舉辦，並非取消。

近日，臉書粉絲團「大溪豆干節」PO文表示「為何取消百年豆干產業傳統盛事…請重視非遺文化產業」等語，再掀豆干節停辦話題。臉書「我是中壢人」稱「大溪豆干節驚傳沒了！ 豆干業者無奈求助鄭文燦」，網友留言希望鄭文燦回鍋，也諷桃園改辦紅酒節，暗酸張善政抿紅酒。

民進黨議員魏筠表示，大溪豆干不僅是地方產業，也是特色飲食文化，反觀「國際蔬食節」名稱，一般人很難將名稱與地方聯結，擴大舉辦反成觀光災難，既然今年也要辦豆干節，用的又是同一筆經費，為何活動不都叫豆干節就好。

國民黨議員詹江村、陳韋曄和楊朝偉等人今天開記者會反擊，稱臉書「大溪豆干節」PO文是前幾年承辦活動的得標廠商黃騰國際行銷有限公司所寫，因為標不到活動就抹黑張市府，並指黃騰與前身商騰國際開發公司在鄭市府時代連續8年承接豆干節，然商騰曾因履約問題被列政府拒絕往來戶，質疑過往標案有貓膩。而「我是中壢人」現在也是綠營議員操盤帶風向，事實查核中心應該下架。