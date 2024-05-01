故宮博物院3D數位攝影展出古文物 桃園這裡看

桃園中壢重要信仰中心仁海宮，今舉行天上聖母1065周年聖誕平安福宴，桃園市長張善政表示，仁海宮是中壢供奉媽祖的重要廟宇，且不遺餘力地推動各項公益慈善及文化活動，今日是媽祖1065年聖誕，祝福所有信眾都能得到庇佑，家庭幸福、身體健康。

張善政指出，仁海宮長期投入公益，在今年的0403地震、去年屏東0922火災爆炸事件，及土耳其賑災等事件的善款捐助，皆不落人後。此外，仁海宮去年邀請日本的「東京高圓寺阿波舞」來台演出，今年更是和故宮博物院合作，以數位方式展示文物，在文化推廣上也貢獻許多。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，今除了祝福天上聖母聖誕千秋，也感謝所有信眾一直以來的支持，協助仁海宮推動各項慈善活動。今年仁海宮將邀請故宮博物院以3D數位攝影方式展出古文物、山水畫，以及仁海宮建廟200年的歷史回顧，並將舉辦系列慶祝活動，歡迎大家共襄盛舉。