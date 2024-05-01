龜山振天宮媽祖慶典贈匾 張善政上香祝賀攜警力推識詐

桃園市龜山區振天宮主祀天上聖母，又稱為龜山媽，不僅是在地居民的信仰中心，更有來自各地的信徒信奉參拜。今媽祖生日慶典暨贈匾活動，桃園市長張善政親赴祝賀，龜山警分局也趁活動攜手廟方宣導詐騙，與民眾齊心阻詐。

振天宮為龜山區歷史悠久彌足珍貴的在地資產，今舉辦媽祖慶典暨贈匾活動，張善政表示，振天宮長年積極參與社會公益，並曾獲得桃園公益寺廟認證榮獲銀質獎，今天的慶典不僅是對媽祖的敬意和祝福，也是對振天宮多年來在地方社區所做貢獻的肯定和表彰。

同時張善政率領龜山分局員警組成的龜山宣導團，攜手振天宮管理團隊推動反詐騙宣導，主動出擊向民眾講述近日高發的詐騙案例，及時更新民眾識詐知能，提升市民防詐的個別免疫力，進而達到群體免疫，擴大犯罪預防宣導效益。