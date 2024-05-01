快訊

貴婦奈奈公公涉詐欺逃亡加拿大 調查局證實願返台說明

詹雅雯遭猥褻半年兇手發聲道歉？ 經紀人澄清：並非當事人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士同一違規行為收2罰單 桃警：勾稽系統漏洞將補強

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
陳姓男子騎車右轉未打方向燈被後方民眾檢舉，結果同一個違規行為收到2張罰單，令她錯愕。圖／桃園市議員余信憲提供
陳姓男子騎車右轉未打方向燈被後方民眾檢舉，結果同一個違規行為收到2張罰單，令她錯愕。圖／桃園市議員余信憲提供

桃園警方受理民眾檢舉製單告發違規，因各單位缺乏橫向聯繫，出現警局交通大隊與桃園分局都對同一個違規事實開單，民眾差點溢繳罰款。桃園市議員余信憲接獲民眾陳情，發現不只有一案2罰的烏龍，違規地點還是幽靈地址，質疑罰單的適法性；警方表示，交大電腦有一套勾稽系統能避免一案2罰，但設定可能存在漏洞，會再調整。

余信憲指出，陳姓男子今年1月17日騎車行經桃園區同安街與南平路254巷口，因右轉沒有打方向燈，被後方民眾檢舉，結果3月13日一次收到2張罰單。他原本以為自己違規2次，但仔細回想後又看了一下照片，發現違規時間都一樣，才知是重複開單，差點多繳1200元罰款。

余信憲進一步表示，陳男不僅被重複開單，罰單還有幽靈地址，其中一張罰單違規地點寫「南平路2號」，戶政系統根本查不到這個門牌，員警是否沒有查清楚正確資訊就草草製單。員警的疏失造成民眾權益受損，事後還要民眾花時間成本維護自身權益，實在說不過去。建議檢舉案統一交由一個單位負責審核製單，避免類似烏龍。

警察局長吳坤旭表示，交通警察大隊電腦有一套勾稽系統，能依照車牌、違規時間和地點比對重複開單情況，進而避免一案2罰，然陳男所遇情況確實罕見。

警方調查後指出，該違規案是同一個檢舉人先後向2個不同單位舉發，因填寫的違規地點不一樣，導致系統無法勾稽出是同一違規行為，未來會針對此部分調整精進，也會詳加核實檢舉內容，避免幽靈地址造成罰單有適法性疑慮。

陳姓男子騎車右轉未打方向燈被後方民眾檢舉，結果同一個違規行為收到2張罰單，令她錯愕。圖／桃園市議員余信憲提供
陳姓男子騎車右轉未打方向燈被後方民眾檢舉，結果同一個違規行為收到2張罰單，令她錯愕。圖／桃園市議員余信憲提供
陳姓男子騎車右轉未打方向燈被後方民眾檢舉，結果同一個違規行為收到2張罰單，令她錯愕。圖／桃園市議員余信憲提供
陳姓男子騎車右轉未打方向燈被後方民眾檢舉，結果同一個違規行為收到2張罰單，令她錯愕。圖／桃園市議員余信憲提供

延伸閱讀

查扣槍枝60枝5萬克毒品 逾4千桃警雷霆除暴成果出爐

全市316處科技執法！桃警強化取締 今年行人事故降12%

桃警「雷霆專案」周末夜臨檢舞廳 查獲3男2女失聯移工

停車空位人杵著...還嗆「已經要到了」 桃警將開罰「人肉占車位」

相關新聞

騎士同一違規行為收2罰單 桃警：勾稽系統漏洞將補強

桃園警方受理民眾檢舉製單告發違規，因各單位缺乏橫向聯繫，出現警局交通大隊與桃園分局都對同一個違規事實開單，民眾差點溢繳罰...

苗栗頭份市版「雷門」試燈 成為最亮眼的打卡拍照景點

苗栗縣「頭份四月八」系列活動5月間將陸續登場，市公所最近完成在上公園的燈樓地景花燈，並在夜間試燈，吸引市民目光，成了全市...

桃園棒球場開打 張善政揭「超級壩」成因：非偷工減料

樂天桃園棒球場整修多時，上周末終於迎來完工後首戰。市長張善政今天在市政會議透露，施工過程有許多不足為外人道之處，除草皮生...

桃園增新復興4689戶停電 未料竟是這原因

桃園市再繼昨天3行政區停電，今天上午新增復興區停電，台電桃園區營業處表示，今天7時1分復興區台電電桿突然遭到樹木壓斷，造...

未經同意設反光鏡！ 地主控侵占財產 竹北市公所認疏失

新竹縣竹北市陳姓地主投訴，竹北市公所未經同意，竟在自家私人土地上設置反光鏡，侵占私人財產，施工當天也未告知就挖地裝設，離...

勞動節起發紅包 寶山鄉生育獎勵金一胎最多可領5萬元

為支持年輕夫婦計畫生育、鼓勵家庭增加子女，新竹縣寶山鄉繼去年將「雙胞胎」生育補助金從5萬元一口氣提升至10萬元後，適逢今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。