騎士同一違規行為收2罰單 桃警：勾稽系統漏洞將補強

桃園警方受理民眾檢舉製單告發違規，因各單位缺乏橫向聯繫，出現警局交通大隊與桃園分局都對同一個違規事實開單，民眾差點溢繳罰款。桃園市議員余信憲接獲民眾陳情，發現不只有一案2罰的烏龍，違規地點還是幽靈地址，質疑罰單的適法性；警方表示，交大電腦有一套勾稽系統能避免一案2罰，但設定可能存在漏洞，會再調整。

余信憲指出，陳姓男子今年1月17日騎車行經桃園區同安街與南平路254巷口，因右轉沒有打方向燈，被後方民眾檢舉，結果3月13日一次收到2張罰單。他原本以為自己違規2次，但仔細回想後又看了一下照片，發現違規時間都一樣，才知是重複開單，差點多繳1200元罰款。

余信憲進一步表示，陳男不僅被重複開單，罰單還有幽靈地址，其中一張罰單違規地點寫「南平路2號」，戶政系統根本查不到這個門牌，員警是否沒有查清楚正確資訊就草草製單。員警的疏失造成民眾權益受損，事後還要民眾花時間成本維護自身權益，實在說不過去。建議檢舉案統一交由一個單位負責審核製單，避免類似烏龍。

警察局長吳坤旭表示，交通警察大隊電腦有一套勾稽系統，能依照車牌、違規時間和地點比對重複開單情況，進而避免一案2罰，然陳男所遇情況確實罕見。