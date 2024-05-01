未經同意設反光鏡!地主控侵占財產 竹北市公所認疏失

新竹縣竹北市陳姓地主投訴，竹北市公所未經同意，竟在自家私人土地上設置反光鏡，侵占私人財產，施工當天也未告知就挖地裝設，離開前還留下一大堆瀝青未清理，幸好他及時發現清除，否則連日大雨流入水溝中，造成淹水後果不堪設想。竹北市公所昨天回原地現勘坦承疏失，並表示為釐清並保障民眾權益，將提出土地鑑界，若為私人土地，將復原並另覓他處設置。

陳姓地主指出，4月26日上午10時許，自稱是竹北市公所的外包商人員，在他家私人土地上裝設反光鏡，但事前都沒有任何通知，他上前詢問，對方表示自己只是外包商，僅依照市公所要求施工就離去。

陳姓地主表示，外包商挖地施工後留下一大堆瀝青未清理，害他要自行清掃，且市公所事前都未通知，幸好他及時發現清除瀝青，否則連日大雨流入水溝中，恐造成附近住家積、淹水。

陳不滿表示，事後他向竹北市公所詢問，並表示該處是私人土地，設置前應先告知，若不知道至少要先弄清楚產權，但未料對方竟嗆該處是既成道路，如果不服「那就來鑑界」，並還表示公所每天申請案量大，不可能一一告知地主，如果地主不知道，就是里長未做好溝通確認，讓他無法接受，認為公所已侵占民眾私人財產，竟還這種處理態度。

陳姓地主強調，他沒有反對在自家土地上設置反光鏡，只是希望事先告知，以及取得自家的同意，避免未來想利用自家土地，或是想將地外擴時，破壞到公所的財產，「公所使用前要取得我們的使用同意書，對地主來說才有保障」。

公所人員昨天再度現場實勘時，承認事前沒有做好產權確認動作，的確有疏失的地方，並表示將事後補上地主同意書。