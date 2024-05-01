勞動節起發紅包 寶山鄉生育獎勵金一胎最多可領5萬元

為支持年輕夫婦計畫生育、鼓勵家庭增加子女，新竹縣寶山鄉繼去年將「雙胞胎」生育補助金從5萬元一口氣提升至10萬元後，適逢今天是勞動節，鄉長邱振瑋也宣布自今日起，將增發生育獎勵金，一胎最多可領5萬元，以促進寶山鄉人口增加及提高生育率，造福生育新生兒的家庭。

寶山鄉近10年平均新生兒出生人口為98名，平均生育率為6.75‰；前兩年寶山鄉新生兒出生人口低於近10年平均，分別為111年73名、112年93名，今年截至4月底計新生兒31名。

鄉長邱振瑋表示，為優化社會福利政策，自113年5月1日起，生育獎勵金由每胎1萬元，增加為第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元，以減輕年輕爸媽工作及經濟上的壓力，讓大家敢生、能養，藉此提高寶山鄉的生育率。他強調，未來將再研擬接種輪狀疫苗補助，與爸媽站同一陣線，以減輕鄉民的經濟負擔，為兒少福利努力。