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勞動節起發紅包 寶山鄉生育獎勵金一胎最多可領5萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
勞動節起發紅包！寶山鄉長邱振瑋（左前）今宣布自113年5月1日起，將增發生育獎勵金，一胎最多可領5萬元。圖／公所提供
勞動節起發紅包！寶山鄉長邱振瑋（左前）今宣布自113年5月1日起，將增發生育獎勵金，一胎最多可領5萬元。圖／公所提供

為支持年輕夫婦計畫生育、鼓勵家庭增加子女，新竹縣寶山鄉繼去年將「雙胞胎」生育補助金從5萬元一口氣提升至10萬元後，適逢今天是勞動節，鄉長邱振瑋也宣布自今日起，將增發生育獎勵金，一胎最多可領5萬元，以促進寶山鄉人口增加及提高生育率，造福生育新生兒的家庭。

寶山鄉近10年平均新生兒出生人口為98名，平均生育率為6.75‰；前兩年寶山鄉新生兒出生人口低於近10年平均，分別為111年73名、112年93名，今年截至4月底計新生兒31名。

鄉長邱振瑋表示，為優化社會福利政策，自113年5月1日起，生育獎勵金由每胎1萬元，增加為第一胎2萬元、第二胎3萬元、第三胎以上每胎5萬元，以減輕年輕爸媽工作及經濟上的壓力，讓大家敢生、能養，藉此提高寶山鄉的生育率。他強調，未來將再研擬接種輪狀疫苗補助，與爸媽站同一陣線，以減輕鄉民的經濟負擔，為兒少福利努力。

公所表示，新生兒於今年5月1日以後出生，新生兒父母雙方或一方設籍寶山鄉連續滿1年以上，新生兒出生且入籍寶山鄉者，於新生兒出生登記後一個月內，持申請人的身分證、印章、申請人農會存摺(非寶山鄉農會存摺者需扣匯費)及戶籍謄本向鄉公所提出申請生育獎勵金。

為優化社會福利政策，鼓勵生育，新竹縣寶山鄉去年將「雙胞胎」生育補助金從5萬元一口氣提升至10萬元。圖／公所提供
為優化社會福利政策，鼓勵生育，新竹縣寶山鄉去年將「雙胞胎」生育補助金從5萬元一口氣提升至10萬元。圖／公所提供

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