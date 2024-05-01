竹市公園、廣場遊戲沙坑 赫見貓狗屎

新竹市不少公園、里民廣場設有沙坑，但近來有民眾反映，湖濱里民廣場沙坑竟成動物露天廁所，孩童一玩就挖到貓狗糞便，議員蔡惠婷更指出，3年前中央公園沙坑還出現碎玻璃，盼市府加強維管。城市行銷處表示，每日皆安排清潔人員清潔維護，動物保護及防疫所也將加強巡查誘捕遊蕩動物。

有家長在臉書新竹爆料公社貼文，日前帶小朋友到湖濱里里民廣場沙坑，明明就有柵欄門阻擋，小朋友的遊戲沙坑中竟還出現一堆動物大便，「挖一挖就會發現秘寶」，不少家長聞訊也留言「不敢玩沙坑」，甚至有民眾指出，3年前中央公園沙坑中有破掉的瓷器碎片，「比這個可怕多了」。

湖濱里長陳牡丹表示，因遛狗民眾及野貓、野狗都喜歡沙子，常在此排泄，但人力有限，里內環保志工只能每月清理1次盼市府能給予資源協助清潔維護。

議員蔡惠婷說，自己常帶孩子到公園沙坑玩耍，很關注沙坑安全，3年前中央公園就曾有人把尖銳物埋進沙子裡，幸好警方即時處理，沒有孩童受傷。蔡惠婷說，城銷處雖然都有委託清潔單位定期篩沙，但應更加強維管。

城市行銷處表示，目前有6座公園具沙坑遊憩區，市府每日皆安排清潔人員巡查場地與清潔維護，每半年視使用情形，會適當補沙或換沙。

動物保護及防疫所則表示，將加強巡查誘捕遊蕩動物，在公園沙坑周邊設置浪貓誘捕籠執行絕育，也特別提醒飼主應善盡寵物照養責任，遛狗不留便。