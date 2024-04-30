桃園今第3個行政區停電！影響逾4543戶 這小動物釀禍
桃園又停電，今下午5時5分許，因聖亭配電變電所OK23饋線電驛動作跳脫事故，造成楊梅地區共4543戶受影響，第1次轉供後復電共2431戶，截至下午5時31分累計復電4272戶，晚間6時18分已全數復電。事故主因為蛇類碰觸電纜線導致。
楊梅區瑞溪路一段、瑞塘里、瑞坪路、瑞坪街、梅獅路二段、梅獅路、梅獅段、青山五街、長青路、長青街、金溪路、迎旭三街、迎旭二街、迎旭一街、三民路二段、三民路、三民東路一帶，共4543戶今受停電影響，共2431戶迅速於1至2分鐘內復電，截至下午5時31分累計復電4272戶，晚間6時18分已全數復電。
台電表示，重要用戶食水坑加壓站5時7分許轉供復電妥，已致電加壓站人員確認復電。而事故主因尚在查明中，第一時間切開饋線出口第一站陽光幹#1，並投入饋線開關，再切開陽光幹#37-4，投入瑞塘分線#18，由聖亭變電所饋線OK37代供，經調查為蛇類碰觸電纜線導致。
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