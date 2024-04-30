快訊

小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓到汙染新竹茄苳溪凶手！資源回收業者將化學清潔劑排放溪中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新豐鄉茄苳溪發生水汙染毒死大量魚蝦，魚屍至少綿延1、2公里。圖／新竹縣環保局提供
新豐鄉茄苳溪發生水汙染毒死大量魚蝦，魚屍至少綿延1、2公里。圖／新竹縣環保局提供

新竹縣新豐鄉茄苳溪20日突然湧現大量白色泡沫，造成大批魚蝦死亡，魚屍至少綿延1、2公里，新竹縣環保局經多日追查發現竟是上游湖口鄉一家資源回收業者，將化學清潔劑排放溪中釀禍，雖業者宣稱並非有意，但仍將依法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

新竹縣環保局表示，經追查汙染源頭來自湖口鄉境內一處資源回收場，業者稱20日下午在壓縮回收物時，因回收物當中有清潔劑容器，當場破裂爆開，隨後清潔劑即隨著水溝流入茄苳溪當中，但因茄苳溪溪水流量少，使得水中清潔劑濃度飆升，造成大量魚蝦死亡。

環保局稽查人員採樣結果發現，原本正常水中飽和溶氧量應該在8 mg/L上下，可是因20日前後都沒下雨，使得茄苳溪溪水較少無法稀釋清潔劑，造成下游溶氧量暴跌至僅剩1.6 mg/L，依經驗 3 mg/L以下就幾乎沒有魚類可以存活。

當地居民指出，20日晚間就發現茄苳溪被汙染，現場還瀰漫刺鼻臭味，當時還有魚群在水面掙扎翻滾，隔天天亮就只看到魚屍綿延數公里，溪畔更是漂浮滿滿翻白肚的吳郭魚，不少還是重達數斤的大魚。

環保局指出，由於循線向上游追查時發現汙水是從新竹工業區外的一處雨水放流口排出，因此鎖定汙染源頭，但因放流口位於高速公路下方涵洞，稽查人員是直到上周才確認追到是工業區外的一處資源回收場，業者也坦承有不慎外流清潔劑。

環保局要求資源回收場業者必須負責，找來洗溝車沖洗河道、水溝沿線，同時將對業者依照水汙法第30條規定，開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

新竹 環保局 資源回收

延伸閱讀

新竹驚傳摩鐵燒到焦黑 住客疑似「嗨」翻險燒死房內

影／國3新竹段小貨車陷入火海 濃煙竄國道！1人臉手灼傷

4個月減16公斤！新竹男查出慢性骨髓白血病 醫師：6個月減重5%應留意

竹縣北埔市場響應環保 5月1日起不主動供塑膠袋

相關新聞

抓到汙染新竹茄苳溪凶手！資源回收業者將化學清潔劑排放溪中

新竹縣新豐鄉茄苳溪20日突然湧現大量白色泡沫，造成大批魚蝦死亡，魚屍至少綿延1、2公里，新竹縣環保局經多日追查發現竟是上...

「苗栗金選」徵選起跑 將透過推薦制度強化品牌形象

苗栗縣政府為提升縣內特色物產的整體知名度及品牌形象，將辦「苗栗金選」徵選，邀產官學專家組評審團，以苗栗十大年度好食、十大...

上任苗栗市長 余文忠簽首件公文：設立「苗栗市扶弱助學專戶」

國民黨苗栗市長余文忠今天上任，他簽核第一件公文，就是兌現選舉政見，設立「苗栗市扶弱助學專戶」，並承諾與縣長鍾東錦、立委陳...

新竹海陸客語流失嚴重成危機 竹縣將加強推客家政策

新竹縣為台灣唯一以海陸腔客語為主要客語通行語言的縣市，但近年因竹科外來人口大量移入不斷稀釋，使得社會日常語言幾乎已全數轉...

噁！孩子遊玩沙坑成貓狗便盆 竹市府加強每日巡查篩除

新竹市公園和里民廣場不少設有沙坑提供孩童玩耍，不過近來有民眾反應，湖濱里民廣場設置的沙坑竟成為動物們的露天廁所，孩童玩一...

國道2增桃園中路交流道？陳建仁聽簡報 議員批配套不足

行政院9日核定國道2號增設桃園市中路交流道可行研究，院長陳建仁今天中午到計畫用地現場聽取報告，並請市府協助盡早完成區段徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。