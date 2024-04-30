抓到汙染新竹茄苳溪凶手！資源回收業者將化學清潔劑排放溪中

新竹縣新豐鄉茄苳溪20日突然湧現大量白色泡沫，造成大批魚蝦死亡，魚屍至少綿延1、2公里，新竹縣環保局經多日追查發現竟是上游湖口鄉一家資源回收業者，將化學清潔劑排放溪中釀禍，雖業者宣稱並非有意，但仍將依法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

新竹縣環保局表示，經追查汙染源頭來自湖口鄉境內一處資源回收場，業者稱20日下午在壓縮回收物時，因回收物當中有清潔劑容器，當場破裂爆開，隨後清潔劑即隨著水溝流入茄苳溪當中，但因茄苳溪溪水流量少，使得水中清潔劑濃度飆升，造成大量魚蝦死亡。

環保局稽查人員採樣結果發現，原本正常水中飽和溶氧量應該在8 mg/L上下，可是因20日前後都沒下雨，使得茄苳溪溪水較少無法稀釋清潔劑，造成下游溶氧量暴跌至僅剩1.6 mg/L，依經驗 3 mg/L以下就幾乎沒有魚類可以存活。

當地居民指出，20日晚間就發現茄苳溪被汙染，現場還瀰漫刺鼻臭味，當時還有魚群在水面掙扎翻滾，隔天天亮就只看到魚屍綿延數公里，溪畔更是漂浮滿滿翻白肚的吳郭魚，不少還是重達數斤的大魚。

環保局指出，由於循線向上游追查時發現汙水是從新竹工業區外的一處雨水放流口排出，因此鎖定汙染源頭，但因放流口位於高速公路下方涵洞，稽查人員是直到上周才確認追到是工業區外的一處資源回收場，業者也坦承有不慎外流清潔劑。

環保局要求資源回收場業者必須負責，找來洗溝車沖洗河道、水溝沿線，同時將對業者依照水汙法第30條規定，開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。