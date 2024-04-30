後龍鈴漾扯鈴隊累積39座國際冠軍 8月首度赴日參賽仍缺經費

苗栗縣後龍國小的鈴漾扯鈴隊成軍12年以來，已累積39座國際冠軍，地方譽為「台灣之光」。扯鈴隊預計今年8月將首度前往日本參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴大賽」，初估費用高達117萬元，目前校方除了爭取苗栗縣政府及教育部體育署補助百萬元經費，不足部分也正陸續向企業募款。

後龍國小鈴漾扯鈴隊成立於民國100年，目前除了後龍國小學生53人，還有其他8所國中、高中職學生26人，共計79人，這些扯鈴隊學生放學後，都會在後龍國小進行統一培訓；這幾年鈴漾扯鈴隊常受邀對外公演，競賽成績也相當亮眼，已累積39座國際冠軍、449面全國冠軍，目前還是國小男、女團體花式全國雙料冠軍九連霸。

學務主任兼教練團教練的洪及仁說，在國際比賽方面，光是去年12月參加「2023年DMOC馬來西亞扯鈴國際比賽」、「2023年第七屆亞洲盃國際扯鈴運動錦標賽」，就榮獲國小、青少年組及公開組多項大獎，勇奪12金、3銀、3銅佳績，表現亮眼，也完成了「深耕後龍、發揚苗栗、立足台灣、放眼世界」的夢想。