桃園大溪、復興區5875戶停電 搶修後已復電
桃園市大溪區、復興區今天下午多處停電，台電桃園區營業處表示，起因於地下四路開關故障，影響戶數約5875戶，經派員維修，下午4時23分復電5839戶，餘36戶於晚間7時43分復電。
台灣電力公司桃園區營業處晚間表示，下午3時41分，因地下四路開關故障造成桃園市大溪區環湖路、頭寮路、復興路，以及復興區羅浮里、霞雲里、澤仁里、三民里等一帶共5875戶停電。
桃園區營業處指出，經搶修後，已於下午3時43分及3時50分先行轉供復電4882戶，再於下午4時23分轉供復電957戶，剩餘36戶停電，台電人員持續搶修。
桃園區營業處說，剩餘停電的36戶，因為要更換故障開關，需要較多作業時間，最終於晚間7時43分修復全線復電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言