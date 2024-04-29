桃園大溪、復興區5875戶停電 搶修後已復電

桃園市大溪區、復興區今天下午多處停電，台電桃園區營業處表示，起因於地下四路開關故障，影響戶數約5875戶，經派員維修，下午4時23分復電5839戶，餘36戶於晚間7時43分復電。

台灣電力公司桃園區營業處晚間表示，下午3時41分，因地下四路開關故障造成桃園市大溪區環湖路、頭寮路、復興路，以及復興區羅浮里、霞雲里、澤仁里、三民里等一帶共5875戶停電。

桃園區營業處指出，經搶修後，已於下午3時43分及3時50分先行轉供復電4882戶，再於下午4時23分轉供復電957戶，剩餘36戶停電，台電人員持續搶修。

桃園區營業處說，剩餘停電的36戶，因為要更換故障開關，需要較多作業時間，最終於晚間7時43分修復全線復電。