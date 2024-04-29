桃市「靜桃專案」科技執法告發率僅1％ 成效遭質疑

桃園市去年啟動「靜桃專案」取締噪音改裝車，相較環警監聯合稽查告發率超過50％，聲音照相科技執法告發率僅1％，環保局設置的13組AI改裝排氣管偵測設備，辨識準確率也僅7成，成效遭質疑。環保局回應，聲音照相易受環境條件限制，市府已優化現有12套設備，今年將再增加15套，AI偵測設備也會持續調整，提升準確率。

桃園自去年6月啟動靜桃計畫，由環保局、警察局、經發局及交通監理單位聯合執法，針對全市車輛噪音陳情熱點路段區域盤查。市府統計，至今年3月底，環警監聯合稽查共攔檢3369件，告發1863件，告發率達55.3%。但科技執法去年拍照6萬件，僅600件告發，引發多位民代質疑。

環保局今到議會工作報告，議員錢龍、謝美英表示，桃園市汽機車改管問題嚴重，三天兩頭擾人清夢，就算設置移動式科技執法還是抓不到，機器顯然不夠精準，導致執法成效不彰，環保局未來添購設備時，應更要求精準度。

議員張曉昀也指，環保局設置13組AI改裝排氣管偵測設備，只要辨識出車主使用未經認證的排氣管，即可開罰3000元至3萬元，但目前辨識準確率僅7成，應努力提升目標。

議員陳美梅、葉明月說，近期噪音車似又有死灰復燃之勢，目前移動式聲音照相科技執法在前方300公尺設有告示牌，但飆車族預知地點就轉移陣地，檢測效果打折，且相關罰則太輕，民眾根本不痛不癢。

環保局長陳世偉回應，科技執法告發率低，主因是聲音照相科技執法有一定規範，包括前100至300公尺一定要設置告示牌，也易受環境條件限制，如下雨天、地面潮濕、風速超過每秒5公尺以上、車輛太多等，都會干擾判定。