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桃園大溪假日車輛塞爆 議員籲蓋第3座跨大漢溪橋梁

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪武嶺橋假日經常車流爆滿塞車嚴重。圖／李柏坊提供
大溪武嶺橋假日經常車流爆滿塞車嚴重。圖／李柏坊提供

桃園市大溪、復興景點多，假日進出大溪塞車問題嚴重，全靠武嶺橋、崁津大橋，很多居民、遊客陳情改善，市議員李柏坊今天表示，為解決大溪居民、遊客塞車之苦，建議市政府盡速規畫興建大溪第3 座橋樑，改善大溪聯外交通，提升大溪、復興旅遊品質。

市府工務局長汪在宙表示，他在假日實際走訪大溪，發現武嶺橋車輛從下午2時起塞爆，到傍晚5時多，整橋仍是塞滿車輛，確有必要開設第3座橋梁，因應中央增設國3八德交流道計畫，疏解大湳、大溪交流道交通負荷，規畫設計大溪兩岸跨橋橋梁計畫，希望趕在2030年八德交流道完工前完成通車。

李柏坊表示，大溪聯外交通主要靠武嶺橋及崁津大橋進出，每到假日大溪車流塞爆，現有道路及橋樑設計已不堪負荷，造成大溪居民假日不敢出門，由於假日很多車輛是經過大溪、前往復興景點旅遊，遊客經過大溪市區造成交通塞車回堵，留下壞印象，更影響大溪、復興觀光，地方希望增加大溪聯外橋梁銜接外環道，改善大溪交通塞車問題

市府工務局表示，為解決大溪武嶺橋塞車現象，因應地方民意需求，該局配合興建國3八德交流道工程，開始規畫大溪第3座兩岸跨橋橋梁，新跨河橋梁計畫在左岸規畫配合八德交流道計畫、右岸銜接至月湖路，未來銜接至到台3線，目前進行可行性評估，預計7、8月提出可行性報告，再辦理地方說明會聽取在地人意見，並將與地方達成共識後，再進一步推動大溪第3座兩岸跨橋橋梁計畫。

大溪武嶺橋假日經常車流爆滿塞車嚴重。本報資照料
大溪武嶺橋假日經常車流爆滿塞車嚴重。本報資照料

塞車 橋梁 武嶺

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