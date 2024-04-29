桃園大溪假日車輛塞爆 議員籲蓋第3座跨大漢溪橋梁

桃園市大溪、復興景點多，假日進出大溪塞車問題嚴重，全靠武嶺橋、崁津大橋，很多居民、遊客陳情改善，市議員李柏坊今天表示，為解決大溪居民、遊客塞車之苦，建議市政府盡速規畫興建大溪第3 座橋樑，改善大溪聯外交通，提升大溪、復興旅遊品質。

市府工務局長汪在宙表示，他在假日實際走訪大溪，發現武嶺橋車輛從下午2時起塞爆，到傍晚5時多，整橋仍是塞滿車輛，確有必要開設第3座橋梁，因應中央增設國3八德交流道計畫，疏解大湳、大溪交流道交通負荷，規畫設計大溪兩岸跨橋橋梁計畫，希望趕在2030年八德交流道完工前完成通車。

李柏坊表示，大溪聯外交通主要靠武嶺橋及崁津大橋進出，每到假日大溪車流塞爆，現有道路及橋樑設計已不堪負荷，造成大溪居民假日不敢出門，由於假日很多車輛是經過大溪、前往復興景點旅遊，遊客經過大溪市區造成交通塞車回堵，留下壞印象，更影響大溪、復興觀光，地方希望增加大溪聯外橋梁銜接外環道，改善大溪交通塞車問題