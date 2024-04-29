憂「族群融合館」再淪為蚊子館 縣府：招租作業中

苗栗縣通霄鎮楓樹里農業推廣教育中心，曾一度成為蚊子館，後經有機農場業者承租，作為有機蔬食餐廳及販售有機農產品才得以解套；但最近有民眾發現業者已退場，憂心再淪為蚊子館引發話題。縣府表示，目前正辦理出租事宜，盼引進新的團隊，帶動地方農業與休閒觀光發展。

當地「馬家庄」被前總統馬英九稱為第二故鄉，2008年他當選總統，每逢大年初二前往祭祖而爆紅。2009年時任苗栗縣長劉政鴻對外宣稱評估開放陸客來台後，觀光商機龐大，斥資約1.3億元，興建停車場、拓寬聯外道路並打造「馬英九奮鬥館」。

不過，當時外界諷為拍馬屁，被叫成「馬糞館」改稱「族群融合館」，花費4千萬元興建落成後，隨著馬英九人氣下滑，遊客逐年減少，經營慘澹，最後淪為蚊子館，還遭行政院公共工程委員會列管。之後再正名為「農業推廣教育中心」，於2013年由民間廠商以每月4萬元承租，改名「廻鄉驛站」經營，但生意依舊沒起色，入不敷出。

該場館租約至去年12月底到期，業者不續租，仍有部分租金未繳清，縣府本月初派員前往勘查設施，以利後續修繕及環境整理。農業處長陳樹義表示，目前正辦理招租作業中，期盼有新的創意團隊進駐，能帶動當地農業與休閒觀光發展。

當地旅遊景點觀察家許火淞在臉書社團發文說，迴鄉驛站退出後整個荒廢了，好可惜！這裡是石虎重要的棲息地，也是「石虎媽媽」陳美汀博士調查石虎的起點，看到荒廢了，真的很不捨。有網友建議，設立以石虎為主題的環境教育園區。

通霄鎮民代表傅郁揚則認為，緊鄰的楓樹社區活動中心已經很老舊了，建議騰出一部分空間，讓楓樹社區發展協會使用。

楓樹里長馬國棟說，「馬家庄」附近有蒜香藤、穗花棋盤腳賞花秘境，每年花期都吸引很多外地民眾前來賞花、拍照遊玩，希望縣府能盡速活化該場館，別再有負面形象出現。他說，爭取新建里活動中心預定地選在停車場入口處約100坪，土地撥用與變更都已在作業程序中，現階段就算將場館給社區使用，里辦公室也無力承擔水電及環境維護支出。