新竹縣竹北東平里全台所得第五 人行道老舊破洞惹民怨

新竹縣竹北市東平里綜合所得以281.4萬位居全台第五名，居民納稅多，且興隆路三段社區每戶房價近4000萬，但周邊人行道卻已達10餘年未整修，加上樹根隆起，導致路面高低不平、地面坑洞不斷，住戶抱怨連連。

東平里長林顥峰盼盡速改善，並以水泥壓花地坪取代地磚，避免容易破損再次產生路面凹洞。新竹縣工務處表示，將以受損較嚴重路段先行改善。

竹北市民代表彭竣志指出，興隆路二段從新竹地檢署起直至興隆路三段，過去鋪設的人行道地磚已達15年未整修，民眾多次陳情地磚多處坑洞、破損，且樹根隆起造成路面崎嶇高低落差，行人、娃娃車、自行車與輪椅族皆無法順利通行，甚至還有慢跑民眾差點跌倒受傷。

彭竣志指出，新竹縣政府和竹北市公所都在推行友善人行道和YouBike，但基本通行的人行道卻破舊不堪，盼能先行修復興隆路二段至三段約300公尺的人行道，讓市民出入安全，並全面盤點老舊、破損的人行道，編列經費修繕。

林姓住戶抱怨，興隆路三段人行步道地磚大小不一，且有的凸起、有的破損，甚至還有路面落差超過5公分，慢跑時都要特別閃避破損或凸起的路段，非常容易造成運動傷害，甚至跌倒受傷，且地磚褪色後也相當不美觀。

林顥峰也指出，由於興隆路二段至興隆路三段人行步道維修工程浩大，盼新竹縣政府先行修復嘉政二街至六街約200公尺已開發地段，且舊式地磚底下很容易破損造成凹凸不平，盼以水泥壓花地坪取代地磚，至於行道樹的樹穴也要放大，避免樹根延伸破壞人行道。