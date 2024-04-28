龍岡米干節4天爆13萬人掀高潮 異國文化打造國際招牌

桃園市2024龍岡米干節活動今晚閉幕，繼上周啟動灑水祈福，今晚更舉辦使節宴及火把晚會，精采火舞特技表演，帶動閉幕最高潮，市府觀旅局估計2周4天米干節活動吸引12.6萬人次參訪，市長張善政說，龍岡米干節帶動在地商機，吸引很多朋友來體驗異國文化，還有很多駐台使節與家人朋友參與，不只是國內非常有特色的活動，將打造為桃園的國際性招牌活動。

今年龍岡米干節在雲南文化公園、龍岡大操場舉辦，上周啟動潑水祈福開幕，帶動爆滿人潮，今晚壓軸火把節及使節宴，市府邀請外國駐台使節參加使節餐宴及欣賞火把節及滇緬傳統祭火舞，尤其火舞特技動感精采表演，迎賓攔路酒、跳祭火神舞，現場民眾、使節打歌同樂。

張善政與10多國家駐台使節共聚一堂、品嘗使節宴特色滇緬異國美食，一同欣賞火舞特技等精彩表演，帶動慶典熱鬧氣氛高潮，最後張善政與各國駐台代表共同點燃篝火，祈求來年平安順利，最後眾人在打歌火焰中，為今年米干節系列活動畫下完美句點。

張善政表示，來自金三角那邊文化帶到台灣來的異國文化，龍岡米干節從上周啟動潑水祈福到今晚啟動火把求吉主題活動，2周來帶動在地商機，吸引很多朋友來體驗異國文化美食，有的駐台使節不是第一次來，有的更是帶著家人朋友參加，已是融入桃園一家人的感覺，桃園更是族群融合城市，市府將努力將龍岡米干節推向國際，打造成為國際的招牌活動，我們明年見。