新竹球場停車場暫封 居民怨停車不便

耗資12億元的新竹市立棒球場工程缺失多，封閉1年9月仍在苦等改善，4月起地下停車場又因為覆土載重問題封閉，周遭部分民眾認為停車不便；新竹市政府表示，棒球場改善作業完成後停車場優先承租予舊月租戶，附近也有其他車位可供臨時停車。

有民眾在臉書社團貼文，強調是新竹棒球場附近住戶，因棒球場設置導致附近許多公有停車格遭塗銷，如今球場地下停車場封閉，使平面停車位明顯不足，希望相關單位重視。

市府交通處表示，新竹棒球場地下停車場開放60席月租汽車格，目前有42位月租戶，3月起已用電話及簡訊通知改至鄰近公有路外停車場，包括民富機械停車場、竹光國民運動中心地下停車場及延平停車場，可優先申請車輛月租停放。

交通處說，為兼顧民眾權益，如果逾4月1日尚未完成月租申請，月租戶可以依據現在承租停放時段，將車輛停放於民富街、少年街路邊停車格，不另予計價收費，於承租時段外停放，則以各該停車場域臨停費率計價收費。

交通處說，臨停也可多加利用棒球場周邊路邊、路外車格停放，總計約有406格，若休旅車無法使用民富機械停車場，500公尺距離內尚有延平停車場，民眾可多加利用。