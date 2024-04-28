垃圾誰丟的？苗栗大湖鄉長要設監視器「鄉民水準不會這樣」
苗栗縣大湖鄉大寮村法寶寺下方產業道路廢塑膠布堆置點，最近被暗渡陳倉丟棄垃圾，鄉長黃惠琴認為鄉民的水準不會這樣的，懷疑外地垃圾偷倒，將提案鄉民代表會同意設置監視器查明。
草莓季結束，大湖鄉公所規畫一村一處集中廢塑膠布地點，未料，大寮村等數處摻雜大量垃圾，其中，大寮村一處就要清運3車次清潔車，黃惠琴分享圖文，也引發熱議，紛紛覺得太離譜、太扯了，沒有公德心，讓人看了很心痛。
黃惠琴說，髒亂點幾乎都在交通及傾倒垃圾方便的地方，她認為鄉民的水準不會這樣的，趁機亂倒垃圾，破壞大湖鄉的好環境，她懷疑是外地人整車載來大湖倒，近來大湖鄉也有多處路燈電線遭偷剪，公所將爭取代表會同意經費，設置監視器揪出「禍首」。
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