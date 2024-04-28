垃圾誰丟的？苗栗大湖鄉長要設監視器「鄉民水準不會這樣」

苗栗縣大湖鄉大寮村法寶寺下方產業道路廢塑膠布堆置點，最近被暗渡陳倉丟棄垃圾，鄉長黃惠琴認為鄉民的水準不會這樣的，懷疑外地垃圾偷倒，將提案鄉民代表會同意設置監視器查明。

草莓季結束，大湖鄉公所規畫一村一處集中廢塑膠布地點，未料，大寮村等數處摻雜大量垃圾，其中，大寮村一處就要清運3車次清潔車，黃惠琴分享圖文，也引發熱議，紛紛覺得太離譜、太扯了，沒有公德心，讓人看了很心痛。