竹市路邊智慧停車柱5月1日上路 現場繳費享9折優惠

新竹市府去年8月設立「智慧裝卸貨車格」，透過智慧停車柱搭配科技執法解決違停占用，讓真正有裝卸貨需求的車輛能夠使用，推動至今成效良好，今年2月也廣納地方意見開放客貨兩用車停放。市府今宣布，5月1日竹市熱門商圈路段將引進智慧停車柱，並在學校家長接送區引進智慧停車柱搭配科技執法，解決上、放學期間家長接送區遭占用，影響接送車輛無處可停的困境，非家長接送時段則開放一般車輛停放，紓解停車需求。

市府表示，市府推出2項「智慧裝卸貨車格」及「智慧手機開單」措施後，不僅解決人力不足問題，更提高行政效率；此外，停車柱透過智慧計時及影像辨識，提高停車位周轉率，有臨時停車需求的民眾得以使用路邊公共停車資源。

5月1日起將啟用306柱智慧停車柱，預計年底前完成600柱，並依未來施政計畫逐步調整，利用網路即時傳輸停車資訊，方便民眾查詢，民眾可透過「新竹市好停車App」隨時查找停車空位及內建導航前往，不用再繞路四處尋找停車位，落實智慧停車管理，也減少繞路造成的環境汙染。

交通處表示，竹市目前有1萬多格汽車停車格位，停車收費員逐年退休，雖市府委託民間開單，因停車收費工作必須長期風吹日曬雨淋，長期缺工，因此必須導入智慧科技協助推動收費工作。智慧停車柱及影像辨識技術發展成熟，各縣市紛推動智慧停車柱補足人力缺口，提高行政效率，也利用車牌辨識降低開單錯誤率，減少民怨，停車後也可利用多元支付，隨查隨繳，避免忘記繳費而遭罰，將是未來智慧停車管理的趨勢，為鼓勵民眾多利用多元支付，也提供停車費9折優惠。

交通處說，竹市的學校家長接送區交通處皆有畫設紅、黃線搭配牌面公告上放學時間開放家長接送使用，但常接獲學校反映，家長接送區遭一般車輛占用，尖峰時間警察人力也在疏導交通，人力不足驅離違規車輛，導致家長接送車輛違規併排停車，造成交通阻塞，影響安全；另外，市府也接獲民眾反映，學校家長接送區畫紅、黃線，非上學及放學時段閒置不能停車，希望開放一般車輛停車，解決市區停車位不足的問題，因此，市府5月1日起將在新竹女中、新竹國小學校家長接送區設置智慧停車柱，擴大使用效益，也針對已提出申請設置智慧家長接送區學校逐一評估設置。

交通處表示，5月1日起將在關新路、新竹公園周邊（食品路、公園路、東山街）、東大路一段、延平路一段、北新街等熱門路段設置智慧停車柱，而在新竹女中（中華路、民族路）及新竹國小（興學街）等2所學校家長接送區，配合校方家長接送時段設定限停分鐘數，超時停車則會自動拍照取締。

新竹女中（中華路、民族路）接送時段為上午7至8點、下午4至5點半、晚間8點半至9點半，限停5分鐘；新竹國小（興學街）接送時段為上午7至8點、中午12點半至1點、下午3點40分至4點10分，限停7分鐘，其餘時段則開放一般車輛停放，並依該路段收費費率計時收費。