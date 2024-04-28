桃園首座iTrash垃圾機5月3日停用 大溪老街請命保留
桃園市政府去年9月在大溪老街啟用首座iTrash智慧垃圾機，方便民眾、遊客就近丟垃圾，遊客使用意願低，市府環保局決定5月3日起「整改」暫停使用，大溪地方里長請命保留，該局環境管理處長張書豪今天上午表示，該垃圾機試辦至今檢討，政策會繼續推動設置，但會重新調整視地方設置意願擴大擺設，不會侷限大溪、平鎮2地，等市府招標重新設置後再啟用。
去年9月26日由市長張善政主持大溪老街智慧垃圾機（iTrash）啟用試用至今，環保局最近行文通知大溪、平鎮2處智慧垃圾機合約到期，將在5月3日起「整改」，智慧垃圾機暫停使用，引起地方關切，大溪興和里長邱財榮說，該垃圾機為供遊客使用，也讓許多趕不上垃圾車的里民，方便丟垃圾地點，如果往後可以繼續留用的話，地方希望繼續留下。
大溪福仁里長黃春成說，老街該垃圾機使用至今，資源回收物有集點儲值，較多人使用，回收垃圾因年長者不會用悠遊卡，使用率低，但為方便里民和遊客丟垃圾或資源回收物還是有需要，老街遊客多，多一個丟垃圾及回收資源的地點，可分散當地垃圾量，有繼續設置必要性。
陳治文議員表示，老街智慧垃圾機當初設置目的，是為提供大溪老街觀光客使用，由於使用民眾成效不如預期，垃圾減量目標沒有達到，她促請環保局盡速完成換約程序，如該點不符預期，可在老街重新評估適合地點放置，方便遊客、里民使用。
環管處長張書豪表示，老街智慧垃圾機去年來試辦至今，發現該垃圾機的資源回收物使用率高、相較丟棄垃圾使用率偏低，為延續政樂推動，現在滾動檢討，決定重新調整智慧垃圾機設置方式和回收類型，視地方意願為主，不會只侷限在大溪、平鎮，將擴大選擇願意設置地點擺設，5月3日起大溪、平鎮2處垃圾機暫停使用，如果老街民意願意設置仍會擺置，目前重新招標重新選擇擺置地點，作業完成後就會重新啟用。
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