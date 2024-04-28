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新竹棒球場地下停車場封閉 居民找無車位盼市府重視　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
耗資12億元打造的新竹市立棒球場工程缺失多已封閉1年9月，仍在苦等改善，4月起地下停車場又因為覆土載重過載封閉暫停營運。圖／新竹市府提供
耗資12億元打造的新竹市立棒球場工程缺失多已封閉1年9月，仍在苦等改善，4月起地下停車場又因為覆土載重過載封閉暫停營運。圖／新竹市府提供

耗資12億元的新竹市立棒球場工程缺失多已封閉1年9月，仍在苦等改善，4月起地下停車場又因為覆土載重過載封閉暫停營運，有民眾在臉書社團貼文，強調是棒球場附近住戶，因棒球場設置導致附近許多公有停車格遭塗銷，如今棒球場地下停車場封閉，使平面停車位明顯不足，希望相關單位能重視。

新竹棒球場工程因排水、土壤等缺失，工程停工迄今1年多，市府雖將移除覆土，但目前仍待結構技師公會進一步鑑定才能後續動作。

市府交通處表示，新竹棒球場地下停車場開放60席月租汽車格，目前有42位月租戶，為配合棒球場改善工程及確保停車公共安全，自今年4月1日起停車場暫停營運，三月起已用電話及簡訊通知月租戶改至鄰近公有路外停車場（民富機械停車場、竹光國民運動中心地下停車場及延平停車場），可優先申請車輛月租停放。

為兼顧民眾權益，若逾4月1日尚未完成月租申請，月租戶可依據現在承租停放時段，將車輛停放於民富街、少年街路邊停車格，不另予計價收費，於承租時段外停放，則以各該停車場域臨停費率計價收費。

有關民眾的反映，交通處說，若有臨時停車需求的民眾，可多加利用棒球場周邊路邊、路外車格停放，總計約有406格，若休旅車無法使用民富機械停車場，500公尺距離內尚有延平停車場，民眾可多加利用。

市府表示，棒球場重建規畫設計已決標，將加速改善作業，未來棒球場改善工程完成後，停車場開放營運將優先承租予舊月租戶，確保相關權益。

網友在臉書社團「新竹大小事」貼文，指自己只是想找車位的市民，住在棒球場附近，由於是舊大樓，本身無附停車位，只能在棒球場周遭找車位，因棒球場成立緣故，周遭很多車位都遭塗銷，原本找不到車位時可以停棒球場地下停車場，如今該停車場已封閉，讓平時找無車位的問題更嚴重，自己的車子是小型休旅車無法停停車塔。

反映網友說，他同意棒球場的安全很重要，但若球場幾年內回不來，市府有無替代方案？能否想辦法讓周遭居民與要吃飯的民眾有車位可停。

不少網友在底下留言「新竹市有些地方停車真的很不方便，公車又超難等，難道這就是新竹人的宿命」、「生命園區停車場、成德一街、松嶺路兩側一堆車位沒人停」、「民富國小旁有很多停車格，北新街與少年街整條路也是車格，可以繞一下」。

有民眾在臉書社團貼文，強調是棒球場附近住戶，因棒球場設置導致附近許多公有停車格遭塗銷，如今棒球場地下停車場封閉，使車位不足問題更加嚴重。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹大小事」
有民眾在臉書社團貼文，強調是棒球場附近住戶，因棒球場設置導致附近許多公有停車格遭塗銷，如今棒球場地下停車場封閉，使車位不足問題更加嚴重。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹大小事」

停車場 新竹市立棒球場 車位

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