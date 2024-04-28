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竹東二重埔建外環道 縣府：路網為重
新竹縣竹東鎮外五里近年人口增長快，尤其二重埔地區已因交通建設跟不上腳步，塞車嚴重，光明路、中興路交通大打結；竹縣府規畫開闢二重埔外環道舒緩塞車，民代建議以中興路二段297巷為起點，終至工研路可強化分流，縣府表示，正在工程可行性評估階段，以完善交通路網為目標。
二重埔外環道規畫從三重埔地區、縣道122線連接工研院前工研路、公道路，從二重埔重劃區東側坡面繞過人口密集的住宅區，以紓解中興路、光明路進出車流。
不過，沿線地形起伏大，縣府工務處可能採部分高架形式克服地形落差，提供竹北、竹科地區往來竹東更便捷的交通路網。
縣議員林昭錡說，地方爭取二重埔外環道地方已久，建議以中興路二段297巷為起點，終至工研路，平行縣道122線最能發揮分流效益，未來也可循公道路朝新竹市關埔二期重劃區、竹北台知園區作路網銜接。
工務處長戴志君說，二重埔外環道中段計畫連接學府路，除可紓解二重埔地區交通問題，未來終點還可與規畫中的「科技大橋」銜接，科技大橋將是科三園區與台知園區重要聯絡橋梁，外環道將承擔科三周邊交通路網重責，方便園區人車進出。
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