聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨殺風景 竹苗桐花季近尾聲

聯合報／ 記者胡蓬生巫鴻瑋／連線報導
新竹縣桐花祭登場，縣長楊文科歡迎民眾前來峨眉十二寮賞花。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣桐花祭登場，縣長楊文科歡迎民眾前來峨眉十二寮賞花。記者巫鴻瑋／攝影

苗栗縣、新竹縣山區近期桐花雪白盛放，昨天周末各地舉辦賞花活動，但受到幾場大雨、花期提前等因素影響，原本滿山如雪的桐花美景已不復見，預估花期已到尾聲，今年難見「五月雪」。新竹縣政府則推薦遊客可上山到五峰雪霸休閒農場，迎接5月將盛開、全台海拔最高的紫色繡球花。

苗栗縣今年有5個鄉鎮市辦理桐花祭活動，三義、苗栗及造橋昨天推出桐花小旅行，客委會客發中心還有「客庄遶山花、共下走相逐」桐花路跑，都吸引遊客參與，但山林已不見滿山雪白的場景。

客委會客家文化發展中心昨天推出桐花路跑活動，吸引大批民眾參加，還有來自國外的旅客參加。圖／客家文化發展中心提供
客委會客家文化發展中心昨天推出桐花路跑活動，吸引大批民眾參加，還有來自國外的旅客參加。圖／客家文化發展中心提供

造橋鄉長徐連斌說，可惜受到雨勢影響，花況差了很多；苗栗農工森林科退休主任彭宏源也觀察，今年的桐花花期提早4月中旬盛開，盛花期通常維持10至14天，4月底應是尾聲，賞花要快。

2024新竹縣桐花祭昨天起在峨眉鄉十二寮登場，正好趕上花季尾聲，主活動在5月4、5日登場。縣長楊文科呼籲民眾把握機會，可順道來品嘗客家美食、東方美人茶，感受不一樣的客家氣息。

竹縣府提到，近期也是賞螢好季節，提醒民眾白天賞桐、晚上尋螢注意自身安全，因桐花落花為泥後，易造成路面鋪上一層花泥，非常溼滑，小心腳步才能好好欣賞美景。

客家美食 新竹 桐花祭

延伸閱讀

大雨打落桐花美景？苗栗桐花祭難見「五月雪」 鄉長：雨把桐花下光了

錯過就要等明年！竹縣桐花提早登場 紫色繡球花將接力

連日大雨河道沖刷 屏東哈尤溪七彩岩壁夢幻之旅提前結束今年遊程

土城飄下「5月雪」 新北桐花祭今登場

相關新聞

大雨殺風景 竹苗桐花季近尾聲

苗栗縣、新竹縣山區近期桐花雪白盛放，昨天周末各地舉辦賞花活動，但受到幾場大雨、花期提前等因素影響，原本滿山如雪的桐花美景...

防腸病毒71型 桃議員籲補助疫苗

桃園市腸病毒門急診就診人次連續3周超過1200人次「流行閾值」，進入腸病毒流行期，今年還出現腸病毒71型陽性個案，平鎮區...

地震暫停工 桃捷綠線最後高架橋合龍

桃園捷運綠線高架段前天深夜11點多展開合龍吊裝作業，未料昨天凌晨2點21分芮氏規模6.1地震，桃園震度3級有感，工程一度...

竹東二重埔建外環道 縣府：路網為重

新竹縣竹東鎮外五里近年人口增長快，尤其二重埔地區已因交通建設跟不上腳步，塞車嚴重，光明路、中興路交通大打結；竹縣府規畫開...

朝山國小舊址 竹市評估推長照

新竹市朝山國小遷校27年，中華路旁的舊校舍雖曾一度轉做原住民文化園區，但迄今荒廢多年，今年傳出市府有意轉作長照機構，但還...

國際扶輪3502地區年會重公益與藝術 還贈血液運送車

國際扶輪3502地區今明兩天在桃園巨蛋體育館舉辦第七屆地區年會，總監林淑華表示，包括國外來賓和社友1700多人參與盛會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。