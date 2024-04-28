大雨殺風景 竹苗桐花季近尾聲

苗栗縣、新竹縣山區近期桐花雪白盛放，昨天周末各地舉辦賞花活動，但受到幾場大雨、花期提前等因素影響，原本滿山如雪的桐花美景已不復見，預估花期已到尾聲，今年難見「五月雪」。新竹縣政府則推薦遊客可上山到五峰雪霸休閒農場，迎接5月將盛開、全台海拔最高的紫色繡球花。

苗栗縣今年有5個鄉鎮市辦理桐花祭活動，三義、苗栗及造橋昨天推出桐花小旅行，客委會客發中心還有「客庄遶山花、共下走相逐」桐花路跑，都吸引遊客參與，但山林已不見滿山雪白的場景。

客委會客家文化發展中心昨天推出桐花路跑活動，吸引大批民眾參加，還有來自國外的旅客參加。圖／客家文化發展中心提供

造橋鄉長徐連斌說，可惜受到雨勢影響，花況差了很多；苗栗農工森林科退休主任彭宏源也觀察，今年的桐花花期提早4月中旬盛開，盛花期通常維持10至14天，4月底應是尾聲，賞花要快。

2024新竹縣桐花祭昨天起在峨眉鄉十二寮登場，正好趕上花季尾聲，主活動在5月4、5日登場。縣長楊文科呼籲民眾把握機會，可順道來品嘗客家美食、東方美人茶，感受不一樣的客家氣息。

竹縣府提到，近期也是賞螢好季節，提醒民眾白天賞桐、晚上尋螢注意自身安全，因桐花落花為泥後，易造成路面鋪上一層花泥，非常溼滑，小心腳步才能好好欣賞美景。